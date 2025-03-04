Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Shakirra Vier Tereliminasi, Ini 8 Kontestan yang Bertahan di Indonesian Idol Season XIII

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |02:31 WIB
Shakirra Vier Tereliminasi, Ini 8 Kontestan yang Bertahan di Indonesian Idol Season XIII
Shakirra Vier Tereliminasi dari Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (3/3/2025) malam. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Langkah Shakirra Vier harus terhenti di Indonesian Idol Season XIII. Penampilannya membawakan lagu Mengapa dari sang idola, Rony Parulian ternyata tak mampu mencuri hati penonton. 

Shakirra berada di bottom three bersama Shabrina Leanor dan Angie Carvalho. Hasil yang cukup plot twist mengingat ketiganya mendapat apresiasi sangat baik dari judges.

Indonesian Idol Season XIII
Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

Penampilan Shakirra Vier yang memukau juri, nyatanya tidak cukup memuaskan penonton hingga memberikan vote kepadanya. Dengan vote terendah maka dia harus meninggalkan kompetisi Indonesian Idol Season XIII.

Dengan tereliminasinya Shakirra, maka tersisa delapan kontestan yang akan melanjutkan perjuangan mereka di Indonesian Idol Season XIII. Mereka adalah Mesa Hira, Shabrina Leanor, Piche Kota, Angie Carvalho, Vanessa Zee, Fajar Noor, Rara Sudirman, dan Kenriz. 

Kedelapan kontestan tersebut akan kembali memberikan penampilan terbaik mereka di panggung Spektakuler Show 7 Indonesian Idol Season XIII, pada 10 Maret mendatang.*

(SIS)

