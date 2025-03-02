Fiersa Besari Belum Beri Kabar, Istri Khawatir: Pulang! Besok Ulang Tahun

Fiersa Besari Belum Beri Kabar, Istri Khawatir: Pulang! Besok Ulang Tahun, (Foto: Instagram)

Fiersa Besari masih belum memberikan informasi terkini mengenai kondisinya usai ikut dalam rombongan yang menjadi korban di Puncak Cartensz. Bahkan istrinya, Aqia, juga tampaknya masih belum bisa menghubungi suaminya.

Melalui unggahan Instastory, Aqia membagikan tangkapan layar chatnya kepada Fiersa sejak pukul 08.34 pagi tadi yang belum mendapat respon apapun.

Bahkan chat darinya seluruhnya ceklis alias belum terkirim kepada sang suami. Pesan terakhir Aqia siang tadi begitu menyentuh di mana dirinya menuliskan 'Pulang! besok ulang tahun'. Ya, pada 3 Maret 2025 besok, Fiersa akan genap berusia 41 tahun.

Saat informasi ini beredar, Fiersa Besari belum memberi pernyataan apa pun. Menilik dari Instagram @fiersabesari, dia hanya membagikan unggahan Instastory berlatar hitam dengan emotikon 'broken heart'. Fiersa pun menggunakan lagu Now At Last dari Fesit sebagai backsound Instastory-nya.

Sebagai informasi, insiden terjadi di Puncak Carstensz, Papua. Dua pendaki, Elsa Laksono dan Lilie Wijayanti Poegiono, asal Jakarta dan Bandung, ditemukan meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2025 saat melakukan pendakian menuju puncak tertinggi di Indonesia ini.