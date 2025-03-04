Fiersa Besari Pulang ke Bandung, Langsung Pamer Rambut Botak ke Putrinya

JAKARTA - Setelah sukses menaklukkan Puncak Carstensz, Fiersa Besari akhirnya tiba di rumahnya di Bandung pada Selasa (4/3/2025). Momen kepulangannya ini pun dibagikan dalam sebuah video yang memperlihatkan perjalanan dari basecamp hingga akhirnya kembali ke pelukan keluarganya.

"Pergi dengan rasa bangga, pulang dengan rasa rindu," tulis Fiersa Besari dalam unggahan di TikTok @fiersabesari, dikutip Selasa (4/3/2025).

Sebelum memulai pendakiannya, Fiersa sempat memperlihatkan sepasang sepatu yang merupakan hadiah ulang tahun dari istrinya, Siti Aqia, dan putrinya, Kinasih. Ia merayakan ulang tahunnya di Puncak Carstensz pada 3 Maret 2025, dan berharap sepatu tersebut bisa menemaninya hingga mencapai puncak tertinggi di Indonesia itu.

"Ibu Siti Aqia, Neng Kinasih, alhamdulillah sepatunya sudah sampai sini. Semoga besok bisa sampai ke titik yang lebih tinggi, ke atas sana, Puncak Carstensz," ucapnya.

Sepatu itu pun akhirnya benar-benar mengantarnya hingga kembali pulang setelah melewati berbagai tantangan, termasuk insiden yang terjadi di puncak.

Begitu tiba di Bandung, Fiersa langsung menemui putrinya, Kinasih, yang masih tertidur. Ia ingin melepas rindu setelah sekian lama berada di perjalanan, sementara sang istri saat itu sedang berada di rumah sakit.

"Assalamualaikum," sapa Fiersa pelan saat membuka pintu kamar.

"Selamat pagi bapak," jawab Kinasih sambil mengusap matanya.

"Selamat pagi sayang," balas Fiersa penuh kehangatan.

Namun, ada satu hal yang berbeda—Fiersa Besari kini tampil dengan kepala plontos! Rupanya, ia menunaikan nazar dengan menggunduli rambutnya setelah berhasil mencapai Puncak Carstensz.

"Rambut bapak dipotong?" tanya Kinasih penasaran.

"Iya, dipotong dulu soalnya sudah janji. Nanti tumbuh lagi, enggak apa-apa?" jawab Fiersa sambil tersenyum.

Tanpa ragu, Kinasih memberi dukungan penuh pada ayahnya.

"Enggak apa-apa? Enggak benci?" tanya Fiersa, memastikan.

"Iya enggak apa-apa. Model rambut bapak sekarang bagus kok," kata Kinasih polos, membuat Fiersa tersenyum haru.