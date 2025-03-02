Sal Priadi Khawatirkan Kondisi Fiersa Besari usai Mendaki Puncak Carstensz: Semoga Baik-baik Saja

Musisi Fiersa Besari masuk dalam rombongan pendaki puncak Carstenz yang mana dua pendaki lainnya meninggal dunia. Pendaki tersebut adalah Lilie Wijayati Poegiono dan Elsa Laksono.

Kabar Fiersa Besari masuk dalam rombongan pendaki puncak Carstensz ini membuat para selebritis dan musisi lainnya merasa khawatir. Salah satunya penyanyi, Sal Priadi.

Melalui akun X, @salpriadi_, ia memanjatkan doa agar kondisi Fiersa Besari baik-baik saja setelah mendaki puncak gunung tersebut.

“Semoga kau baik-baik saja bung,” tulis Sal Priadi, Minggu (2/3/2025).

Sementara itu, kondisi Fiersa Besari dikabarkan baik-baik saja. Meski begitu, Fiersa belum memberikan pernyataan apapun terkait dirinya yang juga menjadi rombongan pendakian tersebut.