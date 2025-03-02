Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sal Priadi Khawatirkan Kondisi Fiersa Besari usai Mendaki Puncak Carstensz: Semoga Baik-baik Saja

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |16:07 WIB
Sal Priadi Khawatirkan Kondisi Fiersa Besari usai Mendaki Puncak Carstensz: Semoga Baik-baik Saja
Sal Priadi Khawatirkan Kondisi Fiersa Besari usai Mendaki Puncak Carstensz
A
A
A

Musisi Fiersa Besari masuk dalam rombongan pendaki puncak Carstenz yang mana dua pendaki lainnya meninggal dunia. Pendaki tersebut adalah Lilie Wijayati Poegiono dan Elsa Laksono.

Kabar Fiersa Besari masuk dalam rombongan pendaki puncak Carstensz ini membuat para selebritis dan musisi lainnya merasa khawatir. Salah satunya penyanyi, Sal Priadi.

Melalui akun X, @salpriadi_, ia memanjatkan doa agar kondisi Fiersa Besari baik-baik saja setelah mendaki puncak gunung tersebut.

Sal Priadi Khawatirkan Kondisi Fiersa Besari usai Mendaki Puncak Carstensz
Sal Priadi Khawatirkan Kondisi Fiersa Besari usai Mendaki Puncak Carstensz

“Semoga kau baik-baik saja bung,” tulis Sal Priadi, Minggu (2/3/2025).

Sementara itu, kondisi Fiersa Besari dikabarkan baik-baik saja. Meski begitu, Fiersa belum memberikan pernyataan apapun terkait dirinya yang juga menjadi rombongan pendakian tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/33/3119242/fiersa_besari-co2w_large.jpg
Fiersa Besari Pulang ke Bandung, Langsung Pamer Rambut Botak ke Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/33/3119092/fiersa_besari-JaKQ_large.jpg
3 Fakta Menarik Fiersa Besari, Musisi yang Gemar Mendaki Gunung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/33/3118997/fiersa_besari-QR3w_large.jpg
Biodata Fiersa Besari, Musisi yang Selamat dari Tragedi Carstensz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/33/3118993/fiersa_besari-sFtL_large.jpg
Momen Haru Fiersa Besari Rayakan Ulang Tahun di Puncak Carstensz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/33/3118861/fiersa_besari-I1YX_large.jpg
Kronologi Fiersa Besari Selamat dan Dievakuasi dari Puncak Carstensz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/33/3118857/fiersa_besari-f68Y_large.jpg
Fiersa Besari Minta Netizen Berempati dan Tahan Komentar Nyinyir soal Insiden Carstensz
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement