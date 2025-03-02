Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

2 Pendaki Wanita Meninggal di Puncak Carstensz, Fiersa Besari Berduka

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |16:54 WIB
2 Pendaki Wanita Meninggal di Puncak Carstensz, Fiersa Besari Berduka
Fiersa Besar berduka, dua orang pendaki wanita meninggal dunia di Puncak Carstensz, pada 1 Maret 2025. (Foto: Instagram/@fiersabesari)
A
A
A

PAPUA - Dua pendaki gunung, Elsa Laksono dan Lilie Wijayanti Poegiono, ditemukan meninggal dunia di Puncak Carstensz, Papua, pada 1 Maret 2025. Insiden itu terjadi dalam perjalanan turun dari puncak gunung tertinggi di Indonesia tersebut.

Penyanyi Fiersa Besari yang merupakan salah satu pendaki dalam rombongan tersebut tampak berduka atas kepergian dua rekannya tersebut. Lewat Insta Story, dia mengunggah latar berwarna hitam dengan emoticon patah hati.

Fiersa Besari Ikut Dalam Rombongan Saat Terjadi Insiden Puncak Carstensz
Fiersa Besari ikut dalam tim ekspedisi pendakian ke Puncak Carstensz yang menwaskan dua pendaki wanita. (Foto: X/@andreasharsono)

Dia kemudian menyematkan lagu Now At Last milik penyanyi Kanada, Feist dalam unggahan tersebut. Tak ada keterangan lebih lanjut yang diberikan pelantun Celengan Rindu itu dalam unggahannya. 

Kabar duka terkait kepergiaan Elsa Laksono dan Lilie Wijayanti Poegiono di Puncak Carstensz itu awalnya dibagikan jurnalis Andreas Harsono lewat akun X miliknya. Keduanya merupakan bagian dari tim ekspedisi yang terdiri dari sepuluh pendaki.

Tim ekspedisi itu, menurut Andreas, termasuk satu warga Rusia, dua warga Turki, penyanyi Fiersa Besari, dengan lima pemandu. Tim ini memulai ekspedisi dengan naik helikopter menuju Lembah Kuning.

Fiersa Besari Kutuk Keras Aksi Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar
Fiersa Besari masuk dalam tim ekspedisi pendakian ke Puncak Carstensz yang menewaskan dua pendaki perempuan. (Foto: Instagram/@fiersabesari)

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
