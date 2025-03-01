Comeback, Audy Item Padukan Lagu Cinta dengan Aksi Bela Diri Iko Uwais

JAKARTA - Penyanyi Audy Item akhirnya kembali berkarier di industri musik Tanah Air setelah vakum cukup lama. Dia membawa nuansa baru lewat single anyar berjudul "Akhir Kisah Kita" yang dirilis pada 28 Februari 2025.

Lagu ini merupakan ciptaan Dea Bamba dan Yai Item yang pernah dipopulerkan oleh band Goodtimes.

Audy merilis lagu ini di bawah naungan Allodya Music bersama Uwais Entertainment. Perilisan lagu ini pun menjadi penanda komitmen Audy ke depan di dunia musik.

"Niatnya udah lama memang pengin kembali lagi tapi segala sesuatu menunggu yang pas, jadi benar-benar kita godok dengan benar konsep segala macam untuk comeback aku nggak pengin biasa-biasa aja," ujar Audy di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.