Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Comeback, Audy Item Padukan Lagu Cinta dengan Aksi Bela Diri Iko Uwais

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |06:01 WIB
Comeback, Audy Item Padukan Lagu Cinta dengan Aksi Bela Diri Iko Uwais
Comeback, Audy Item Padukan Lagu Cinta dengan Aksi Bela Diri Iko Uwais (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Audy Item akhirnya kembali berkarier di industri musik Tanah Air setelah vakum cukup lama. Dia membawa nuansa baru lewat single anyar berjudul "Akhir Kisah Kita" yang dirilis pada 28 Februari 2025. 

Lagu ini merupakan ciptaan Dea Bamba dan Yai Item yang pernah dipopulerkan oleh band Goodtimes. 

Audy merilis lagu ini di bawah naungan Allodya Music bersama Uwais Entertainment. Perilisan lagu ini pun menjadi penanda komitmen Audy ke depan di dunia musik. 

"Niatnya udah lama memang pengin kembali lagi tapi segala sesuatu menunggu yang pas, jadi benar-benar kita godok dengan benar konsep segala macam untuk comeback aku nggak pengin biasa-biasa aja," ujar Audy di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Comeback, Audy Item Padukan Lagu Cinta dengan Aksi Bela Diri Iko Uwais
Comeback, Audy Item Padukan Lagu Cinta dengan Aksi Bela Diri Iko Uwais

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/33/2945373/bongkar-kelakuan-audy-item-saat-sedang-marah-stevi-item-kalau-ngambek-sering-mau-kabur-b5LDGHLhMp.jpg
Bongkar Kelakuan Audy Item saat Sedang Marah, Stevi Item: Kalau Ngambek Sering Mau Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/03/205/2700485/lagu-audy-dibalas-dengan-dusta-kembali-hadir-demi-milenial-dKJxeTBoRG.jpg
Lagu Audy Dibalas dengan Dusta Kembali Hadir demi Milenial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/18/33/2689523/iko-uwais-ingin-anak-laki-laki-audy-item-rencana-program-hamil-anak-ke-3-5rnXsQZSY8.jpg
Iko Uwais Ingin Anak Laki-Laki, Audy Item Rencana Program Hamil Anak ke-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/18/33/2689768/audy-item-sempat-dilarikan-ke-rumah-sakit-gegara-lakukan-program-diet-kenapa-TJ9IYNR2DY.jpg
Audy Item Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit Gegara Lakukan Program Diet, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/18/33/2689700/audy-item-turun-20-kilogram-usai-jalani-diet-dengan-dipandu-dokter-gizi-TzHWNbR2sa.jpg
Audy Item Turun 20 Kilogram Usai Jalani Diet dengan Dipandu Dokter Gizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/21/33/2615543/audy-item-bantah-iko-uwais-mengeroyok-desain-interior-bernama-rudi-kd5lzVY58F.JPG
Audy Item Bantah Iko Uwais Mengeroyok Desain Interior Bernama Rudi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement