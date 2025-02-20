Babak Epik Perjalanan Naruto Jadi Pahlawan Konoha, Hanya di GTV

JAKARTA - GTV menghadirkan petualangan Naruto Uzumaki mencapai titik paling menegangkan di Naruto Shippuden. Dari bocah ceroboh kini ia menjadi pahlawan yang menentukan nasib dunia shinobi.

Kisahnya masuk dalam babak yang paling ditunggu yaitu cerita tentang Hashirama Senju dan Madara Uchiha. Dua ninja legendaris ini bukan sekadar rival, namun juga legenda dalam sejarah dunia shinobi.

Latar belakang mereka yang akhirnya terungkap, membawa penonton masuk lebih dalam ke akar konflik yang terjadi di era Naruto. Perang Dunia Ninja keempat menjadi klimaks terbesar dalam serial ini.

Aliansi shinobi bersatu menghadapi musuh terkuat yang pernah ada, sementara Naruto semakin mendekati takdirnya sebagai pahlawan sejati.

Saat hubungan Naruto dan Kurama semakin erat, kekuatan baru pun bangkit, membawa pertarungan ke level yang lebih seru. Perjalanan penuh aksi Naruto Shippuden bisa Anda ikuti di GTV, setiap hari pukul 16.30 WIB.