Sinopsis Film Desa Mati, Teror Roh Jahat yang Menyesatkan

JAKARTA - Film Desa Mati keluaran KAMI Sinema menambah daftar horor Indonesia. Tayang mulai 6 Maret 2025, film ini menceritakan kejamnya teror roh jahat di sebuah desa yang menyesatkan.

Sinopsis film Desa Mati menceritakan soal perjalanan misterius lima mahasiswa yang diperankan Frislly Herlind, Kiesha Alvaro, Adila Fitri, Ehan Brenda, dan Shakira Sheldrick menuju Air Terjun Sampang.

Di tengah perjalanan, mobil yang mereka tunggangi mendadak mogok, seolah terkena dampak mistis di area hutan mati yang wingit dan sepi.

Kejadian ini memaksa Lintang (Frislly Herlind) berusaha mencari sinyal sekaligus bantuan ke area desa yang ada di hutan tersebut.

Kejanggalan dan ketegangan mulai terjadi saat mereka mulai masuk ke desa di dalam hutan tersebut. Mereka semakin terdorong masuk lebih dalam ke desa misterius ini.

Tanpa disadari mereka terjebak dan terjerat di desa tertinggal yang ternyata dihuni penduduk mistis dan misterius yang menyeramkan.

Apakah mereka manusia nyata atau bukan? Pertanyaan itulah yang pertama kali muncul dalam benak penonton ketika melihat suasana Desa Mati.

Bahkan, ada potongan tubuh manusia seperti kepala, jempol hingga tangan yang tergeletak di dapur salah satu penduduk desa.

Suasana semakin mencekam ketika lima mahasiswa itu menguak satu persatu misteri yang ada di desa tersebut.

Kiesha Alvaro yang berperan sebagai Arga dalam film ini mengaku antusias ketika menjalani proses syuting di lokasi terpencil.

Terlebih, ini menjadi debut Kiesha membintangi karakter dewasa dalam sebuah film.

"Iya ini film debut setelah terakhir syuting film itu tahun 2012, sama di tahun 2023 awal di bulan Januari diberi kesempatan sama PH Kami Sinema untuk bisa main film lagi," ucap Kiesha Alvaro di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Kesulitan pertama untuk memerankan karakter Arga ini sebenarnya lebih ke ini kan sempat ada perubahan cerita di awal yang dimana Arga ini punya pacar, akhirnya jadi bersahabat," tambahnya.

Beradu akting dengan mantan pacarnya, Frislly Herlind, tak membuat Kiesha merasa terganggu selama proses syuting.