HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isa Zega Jalani Sidang Perdana, Terancam 6 Tahun Penjara

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |08:01 WIB
Isa Zega Jalani Sidang Perdana, Terancam 6 Tahun Penjara
Isa Zega
A
A
A

MALANG – Selebgram Isa Zega menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Malang atas kasus pencemaran nama baik terhadap Shandy Purnamasari, istri dari pengusaha skincare Gilang Widya Pramana. Kasus ini bermula dari dugaan unggahan di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik korban.

Sidang yang digelar pada Selasa 25 Februari 2025, ini menghadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ari Kuswadi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Malang, yang membacakan dakwaan terhadap Isa Zega.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut bahwa Isa Zega diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sepanjang tahun 2024, terutama pada bulan Oktober 2024. Ia diduga menggunakan akun Instagram pribadinya @zega_real dan akun TikTok @mami_online untuk menyebarkan informasi yang merugikan korban.


Isa Zega Jalani Sidang Perdana, Terancam 6 Tahun Penjara

"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan serta mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia untuk memaksa seseorang memberikan barang miliknya atau milik orang lain," ujar Ari Kuswadi dalam persidangan.

