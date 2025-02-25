Dirawat di Singapura, Hotman Paris Habiskan Rp195 Juta per Malam

Dirawat di Singapura, Hotman Paris Habiskan Rp195 Juta per Malam (Foto: Okezone)

JAKARTA - Hotman Paris saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena, Singapura. Pengacara kondang itu mengungkap bahwa biaya menginap di kamar penthouse rumah sakit tersebut mencapai SGD16 ribu atau sekira Rp195 juta per malam.

Tak hanya mendapat kamar mewah, Hotman juga mendapatkan fasilitas mobil limosin selama dirawat.

"Ini sekadar tukar informasi, satu kamar penthouse di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena, Singapura, satu malam 16 ribu dolar. Tapi juga termasuk dikasih mobil limosin," ujar Hotman dalam video yang diunggah di akun TikTok @hotmanparisofficialf, Selasa (25/2/2025).

Dirawat di Singapura, Hotman Paris Habiskan Rp195 Juta per Malam

Hotman Paris mengaku biaya yang dikeluarkan untuk menginap di rumah sakit mewah itu setara dengan penghasilannya dalam sehari saat bekerja di Jakarta.

"Ini karena saya kebanyakan kerja. Saya kerja itu 18 jam sehari. Sehari saya kerja di Jakarta, habis ini semalam menginap, 16 ribu dolar Singapura," jelasnya.

Selain fasilitas yang ia nikmati, Hotman juga mengungkap bahwa kamar tamu di sebelah penthouse yang ditempatinya pernah digunakan oleh seorang raja dari Arab.