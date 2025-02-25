Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hotman Paris Digigit Berang-Berang, Razman Arif Nasution: Mari Kita Doakan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |08:24 WIB
Hotman Paris Digigit Berang-Berang, Razman Arif Nasution: Mari Kita Doakan
Hotman Paris Digigit Berang-Berang, Razman Arif Nasution: Mari Kita Doakan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Razman Arif Nasution menyoroti masalah yang tengah menimpa dua rivalnya, Nikita Mirzani dan Hotman Paris Hutapea. Nikita baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, sementara Hotman mengalami cedera akibat gigitan berang-berang hingga harus menjalani perawatan di Singapura.

Razman menanggapi kedua kabar tersebut saat mengunjungi kliennya, Vadel Badjideh, yang saat ini ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin, 24 Februari 2025.

Terkait status hukum Nikita Mirzani, Razman berharap sang aktris bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.

Hotman Paris Digigit Berang-Berang, Razman Arif Nasution: Mari Kita Doakan
Hotman Paris Digigit Berang-Berang, Razman Arif Nasution: Mari Kita Doakan

"Nikita Mirzani sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya saya kira lebih baik dia kooperatif saja. Ancaman hukumannya sesuai Pasal yang disangkakan bisa mencapai 20 tahun penjara," ujar Razman.

