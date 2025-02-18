Soal Nama Anak Mahalini dan Rizky Febian, Sule: Sulit Dihapal

JAKARTA - Entis Sutisna atau yang akrab disapa Sule tengah berbahagia setelah kehadiran cucu pertamanya dari pasangan Rizky Febian dan Mahalini. Bayi tersebut lahir melalui operasi caesar pada Sabtu, 15 Februari 2025.

Saat ditanya soal nama sang cucu, Sule memberikan bocoran kecil. Ia mengungkapkan bahwa nama cucu pertamanya cukup panjang dan sulit dihapalkan.

"Namanya panjang, saya susah ngafalinnya. Azzz… siapa lah," ujar Sule saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Meski tak menyebutkan secara lengkap, Sule mengatakan bahwa pemilihan nama tersebut memiliki cerita tersendiri. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail.

"Ada ceritalah di balik namanya. Saya tidak nyumbang nama, cuma konsultasi saja. Mereka yang menentukan," jelasnya.

Lebih lanjut, Sule bersyukur karena menantunya, Mahalini, dalam keadaan sehat setelah melahirkan.