Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Soal Nama Anak Mahalini dan Rizky Febian, Sule: Sulit Dihapal

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |14:32 WIB
Soal Nama Anak Mahalini dan Rizky Febian, Sule: Sulit Dihapal
Soal Nama Anak Mahalini dan Rizky Febian, Sule: Sulit Dihapal (Foto: IG Sule)
A
A
A

JAKARTA - Entis Sutisna atau yang akrab disapa Sule tengah berbahagia setelah kehadiran cucu pertamanya dari pasangan Rizky Febian dan Mahalini. Bayi tersebut lahir melalui operasi caesar pada Sabtu, 15 Februari 2025.

Saat ditanya soal nama sang cucu, Sule memberikan bocoran kecil. Ia mengungkapkan bahwa nama cucu pertamanya cukup panjang dan sulit dihapalkan.

"Namanya panjang, saya susah ngafalinnya. Azzz… siapa lah," ujar Sule saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Soal Nama Anak Mahalini dan Rizky Febian, Sule: Sulit Dihapal
Soal Nama Anak Mahalini dan Rizky Febian, Sule: Sulit Dihapal

Meski tak menyebutkan secara lengkap, Sule mengatakan bahwa pemilihan nama tersebut memiliki cerita tersendiri. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail.

"Ada ceritalah di balik namanya. Saya tidak nyumbang nama, cuma konsultasi saja. Mereka yang menentukan," jelasnya.

Lebih lanjut, Sule bersyukur karena menantunya, Mahalini, dalam keadaan sehat setelah melahirkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459/komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171386/sule_axioo-FE5G_large.jpg
Sule Ungkap Alasan Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143064/sule_dan_nathalie-b9GM_large.jpg
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137535/njan_putra_sule-JG8W_large.jpeg
Njan Putra Sule Gabung di Album Kompilasi Honey Bareng Trio Tenxi, Naykilla dan Jemsii 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127819/komedian_sule-FZAa_large.jpg
Ketika Sule Mewek Dinasihati Mahalini saat Sungkeman Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115469/komedian_sule-vMCH_large.jpg
Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement