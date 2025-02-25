Vanessa Zee Panen Standing Ovation Juri Indonesian Idol Season XIII Berkat Lagu Bang Jono

JAKARTA - Vanessa Zee berhasil menyuguhkan aksi panggung memukau di Spektakuler Show 5 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (24/2/2025) malam. Dia tampil membawakan Bang Jono, lagu dangdut yang dipopulerkan pedangdut Zaskia Gotik.

Lagu tersebut dibawakan Vanessa dengan aransemen yang asyik dan energik. Penampilan tersebut sukses membuatnya banjir standing ovation dari para judges.

Pada awal penampilannya, Vanessa terasa begitu ngepop. Namun suasana berubah, ketika band mulai memainkan gendang yang membuat para judges mulai bergoyang dari kursi masing-masing.

Vanessa Zee

“Akhirnya, kamu dapat lagu yang cocok. Malam ini, kamu luar biasa. Jogetnya asyik,” kata Maia Estianty memberikan pujian.

Tak hanya vokal prima Vanessa, koreografi ciamik yang disuguhkannya pun sukses membuat judges dan penonton goyang bersama. “Kamu keren banget. Vanessa kembali lagi,” ungkap Judika menambahkan.

