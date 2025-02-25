Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Vanessa Zee Panen Standing Ovation Juri Indonesian Idol Season XIII Berkat Lagu Bang Jono

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |00:09 WIB
Vanessa Zee Panen Standing Ovation Juri Indonesian Idol Season XIII Berkat Lagu <i>Bang Jono</i>
Bawakan Lagu Bang Jono, Vanessa Zee Panen Standing Ovation di Indonesian Idol Season XIII. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)
A
A
A

JAKARTA - Vanessa Zee berhasil menyuguhkan aksi panggung memukau di Spektakuler Show 5 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (24/2/2025) malam. Dia tampil membawakan Bang Jono, lagu dangdut yang dipopulerkan pedangdut Zaskia Gotik.

Lagu tersebut dibawakan Vanessa dengan aransemen yang asyik dan energik. Penampilan tersebut sukses membuatnya banjir standing ovation dari para judges. 

Pada awal penampilannya, Vanessa terasa begitu ngepop. Namun suasana berubah, ketika band mulai memainkan gendang yang membuat para judges mulai bergoyang dari kursi masing-masing. 

Vanessa Zee
Vanessa Zee

“Akhirnya, kamu dapat lagu yang cocok. Malam ini, kamu luar biasa. Jogetnya asyik,” kata Maia Estianty memberikan pujian. 

Tak hanya vokal prima Vanessa, koreografi ciamik yang disuguhkannya pun sukses membuat judges dan penonton goyang bersama. “Kamu keren banget. Vanessa kembali lagi,” ungkap Judika menambahkan.

Kamu setuju dengan pendapat judges untuk Vanessa Zee? Pastikan kamu memberikan dukungan untuk kontestan 21 tahun ini agar bisa bertahan di babak selanjutnya lewat vote di aplikasi RCTI+.*

(SIS)

