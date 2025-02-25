Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Profil Anjelia Dom, Kontestan Top 10 Indonesian Idol Season XIII yang Tereliminasi dan Pengagum Broery Marantika

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |10:47 WIB
Profil Anjelia Dom, Kontestan Top 10 Indonesian Idol Season XIII yang Tereliminasi dan Pengagum Broery Marantika
Profil Anjelia Dom, kontestan Top 10 Indonesian Idol Season XIII yang tereliminasi dan pengagum Broery Marantika. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan Anjelia Dom di panggung Indonesian Idol Season XIII harus terhenti di babak Top 10. Dia tersingkir di Spektakuler Show 5 yang digelar pada Senin (24/2/2025) malam.

Meski telah memberikan penampilan terbaiknya, takdir berkata lain. Anjelia Dom  harus mengucapkan selamat tinggal kepada panggung impian yang selama ini dia perjuangkan.

Malam itu, Anjelia Dom tampil memukau dengan membawakan lagu legendaris Pecah Seribu, yang dipopulerkan oleh diva dangdut Tanah Air, Elvy Sukaesih. Suaranya yang merdu dan penuh penghayatan sukses menciptakan atmosfer yang syahdu. Sayangnya, penampilan apiknya belum cukup untuk mengamankan posisinya di kompetisi ini karena perolehan suara dari penonton tidak berpihak padanya.

Ketika pengumuman tiba, ketegangan semakin terasa saat Anjelia harus berdiri di posisi bottom three bersama dua kontestan lainnya, Mesa Hira dan Rara Sudirman. Suasana semakin menegangkan ketika Boy William, sang pembawa acara, akhirnya menyebut nama Anjelia sebagai kontestan yang harus meninggalkan kompetisi.

Meski langkahnya terhenti di babak ini, talenta dan pesona Anjelia Dom akan terus bersinar di dunia musik Indonesia. Berikut ini profil dari Anjelia Dom dalam sesi wawancara eksklusif dengan Okezone.com, ditulis pada Selasa (25/2/2025).

Profil

Anjelia Dom merasa bahagia dan bersyukur bisa lolos di ajang Indonesian Idol Season XIII. Setelah beberapa tahun vakum karena fokus pada perkuliahan, dara cantik asal Medan ini akhirnya kembali aktif di dunia musik. Bernyanyi yang merupakan hobinya sejak kecil, kini menjadi cara Anjelia melepas penat dari kesibukan menyelesaikan skripsi.

Lahir di Medan 17 November 2003, Anjelia Dom telah lama mencintai dunia musik, terutama bernyanyi. Itu diwarisi dari sang ibu yang kerap memutarkan lagu-lagu Ruth Sahanaya. Setelah beberapa tahun mengurangi aktivitas bermusik karena fokus pada perkuliahan, Anjelia kembali dengan semangat mengikuti ajang Indonesian Idol.

Anjelia Dom mencintai musik sejak kecil dan mengidolakan Ruth Sahanaya. (Foto: Aldhi Chandra)
Anjelia Dom cinta musik sejak kecil dan pengagum Broery Marantika. (Foto: Aldhi Chandra)

Pendidikan

Saat ini, Anjelia Dom tengah menyelesaikan studi di jurusan Hukum di Universitas Pelita Harapan (UPH). Keputusan untuk mengambil jurusan ini di tengah kecintaannya pada musik, ternyata memiliki alasan yang mendalam. Anjelia merasa bahwa dunia hukum memberikan tantangan dan peluang yang sejalan dengan aspirasi hidupnya, meski dia juga memiliki hasrat besar untuk terus berkarya di dunia musik.

Anjelia terinspirasi oleh kakak laki-lakinya yang memiliki tekad kuat untuk menjadi Sarjana Hukum, meski kedua orangtuanya sangat sentimental terhadap profesi tersebut. Visi dan semangat kakaknya yang begitu besar pun menular kepada Anjelia untuk menekuni bidang itu, meskipun juga memiliki kecintaan mendalam terhadap musik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
