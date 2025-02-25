Anjelia Dom Tersingkir, Gagal Tembus Top 9 Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Sepuluh kontestan Indonesian Idol Season XIII telah memberikan penampilan terbaik mereka di babak Spektakuler Show 5, pada Senin (24/2/2025) malam. Sayang, perjalanan Anjelia Dom harus terhenti malam ini.

Anjelia tampil membawakan lagu Pecah Seribu yang dipopulerkan pedangdut veteran Elvy Sukaesih. Sayang, penampilan ciamik sang kontestan tak mampu memenangkan hati penonton di rumah.

Dia bersama Mesa Hira dan Rara Sudirman pun masuk ke bottom three. Boy William pun memanggil nama Anjelia Dom sebagai kontestan yang harus tereliminasi dari panggung Indonesian Idol Season XIII.

Setelah Anjelia pulang, maka kompetisi ini hanya menyisakan sembilan kontestan terbaiknya. Mereka adalah Mesa Hira, Shabrina Leanor, Piche Kota, Angie Carvalho, Vanessa Zee, Fajar Noor, Rara Sudirman, Shakirra Vier, dan Kenriz.

Kesembilan kontestan itu akan kembali berkompetisi di babak Top 9 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (3/3/2025). Agar kontestan kesayanganmu terus melaju ke babak selanjutnya, pastikan memberi mereka vote lewat aplikasi RCTI+.

Penampilan Shakirra cs bisa kamu saksikan Live di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Senin mendatang.*

(SIS)