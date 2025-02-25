Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Anjelia Dom Tersingkir, Gagal Tembus Top 9 Indonesian Idol Season XIII

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |01:18 WIB
Anjelia Dom Tersingkir, Gagal Tembus Top 9 Indonesian Idol Season XIII
Anjelia Dom Pulang, Gagal Tembus Top 9 Indonesian Idol Season XIII. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)
A
A
A

JAKARTA - Sepuluh kontestan Indonesian Idol Season XIII telah memberikan penampilan terbaik mereka di babak Spektakuler Show 5, pada Senin (24/2/2025) malam. Sayang, perjalanan Anjelia Dom harus terhenti malam ini.

Anjelia tampil membawakan lagu Pecah Seribu yang dipopulerkan pedangdut veteran Elvy Sukaesih. Sayang, penampilan ciamik sang kontestan tak mampu memenangkan hati penonton di rumah. 

Dia bersama Mesa Hira dan Rara Sudirman pun masuk ke bottom three. Boy William pun memanggil nama Anjelia Dom sebagai kontestan yang harus tereliminasi dari panggung Indonesian Idol Season XIII.

Setelah Anjelia pulang, maka kompetisi ini hanya menyisakan sembilan kontestan terbaiknya. Mereka adalah Mesa Hira, Shabrina Leanor, Piche Kota, Angie Carvalho, Vanessa Zee, Fajar Noor, Rara Sudirman, Shakirra Vier, dan Kenriz.

Kesembilan kontestan itu akan kembali berkompetisi di babak Top 9 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (3/3/2025). Agar kontestan kesayanganmu terus melaju ke babak selanjutnya, pastikan memberi mereka vote lewat aplikasi RCTI+.

Penampilan Shakirra cs bisa kamu saksikan Live di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Senin mendatang.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement