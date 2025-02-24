Vadel Badjideh Bersiap Laporkan Anak Nikita Mirzani Terkait Kasus Aborsi

JAKARTA - Razman Arif Nasution kembali menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin (24/2/2025). Selain untuk menjenguk Vadel Badjideh, dia mengaku, kedatangannya untuk membahas rencana melaporkan Laura Meizani.

“Tadi memang ada pembicaraan yang mengarah untuk melaporkan Laura Meizani. Martin dan Bintang, dua abang Vadel bilang ke saya, ‘Ya sudah Om, kita lihat dulu setelah itu didiskusikan’,” ungkap Razman.

Pengacara berdarah Batak itu mengungkapkan, rencana melaporkan putri sulung Nikita Mirzani itu berangkat dari kekecewaan kelurga Badjideh. Pasalnya, Laura mengubah keterangannya di BAP hingga membuat Vadel menjadi tersangka.

Razman Arif Nasution mengungkapkan, pada dasarnya keputusan Laura melakukan aborsi merupakan tindak pidana meski atas perintah kliennya. “Sehingga tidak mungkin si Laura ini lolos begitu saja,” tuturnya.

Pengacara 54 tahun itu menambahkan, aborsi yang dilakukan Laura Meizani berbeda dengan kasus persetubuhan pada anak di bawah umur yang juga disangkakan pada Vadel Badjideh. “Kalau aborsi, Laura juga harus bertanggung jawab!” ujarnya menambahkan.