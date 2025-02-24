Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vadel Badjideh Bersiap Laporkan Anak Nikita Mirzani Terkait Kasus Aborsi

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |20:31 WIB
Vadel Badjideh Bersiap Laporkan Anak Nikita Mirzani Terkait Kasus Aborsi
Razman Nasution Minta Restu Vadel Badjideh sebelum Laporkan Anak Nikita Mirzani. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Razman Arif Nasution kembali menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin (24/2/2025). Selain untuk menjenguk Vadel Badjideh, dia mengaku, kedatangannya untuk membahas rencana melaporkan Laura Meizani. 

“Tadi memang ada pembicaraan yang mengarah untuk melaporkan Laura Meizani. Martin dan Bintang, dua abang Vadel bilang ke saya, ‘Ya sudah Om, kita lihat dulu setelah itu didiskusikan’,” ungkap Razman.

Pengacara berdarah Batak itu mengungkapkan, rencana melaporkan putri sulung Nikita Mirzani itu berangkat dari kekecewaan kelurga Badjideh. Pasalnya, Laura mengubah keterangannya di BAP hingga membuat Vadel menjadi tersangka.

Razman Arif Nasution mengungkapkan, pada dasarnya keputusan Laura melakukan aborsi merupakan tindak pidana meski atas perintah kliennya. “Sehingga tidak mungkin si Laura ini lolos begitu saja,” tuturnya.

Pengacara 54 tahun itu menambahkan, aborsi yang dilakukan Laura Meizani berbeda dengan kasus persetubuhan pada anak di bawah umur yang juga disangkakan pada Vadel Badjideh. “Kalau aborsi, Laura juga harus bertanggung jawab!” ujarnya menambahkan.

Vadel Badjideh
Razman Arif Nasution membahas rencana untuk melaporkan Laura Meizani terkait kasus aborsi. (Foto: Okezone)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182183/vadel_badjideh-VGZd_large.jpg
Alasan Hakim Perberat Hukuman Vadel Badjideh dalam Kasus Asusila Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168566/vadel_badjideh-24Iv_large.jpg
Vadel Badjideh Bacakan Pleidoi sambil Menangis: Saya Lelah Dihujat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168468/vadel_badjideh-5bPU_large.jpg
Vadel Badjideh Kecewa Dituntut 12 Tahun Penjara dalam Kasus Asusila Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/33/3166970/vadel_badjideh-XvOs_large.jpg
Vadel Badjideh Dituntut 12 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar Imbas Kasus Asusila Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162662/fitri_salhuteru-TPtn_large.jpg
Jadi Saksi, Fitri Salhuteru Akui Belum Pernah Bertemu Vadel Badjideh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/33/3162593/fitri_salhuteru-WhKO_large.jpg
Alasan Fitri Salhuteru Mau Bersaksi di Sidang Vadel Badjideh 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement