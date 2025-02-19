Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Razman Nasution Kecewa dengan Anak Nikita Mirzani Usai Vadel Badjideh Dipenjara

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |13:02 WIB
Alasan Razman Nasution Kecewa dengan Anak Nikita Mirzani Usai Vadel Badjideh Dipenjara
Alasan Razman Nasution Kecewa dengan Anak Nikita Mirzani Usai Vadel Badjideh Dipenjara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Vadel Badjideh, Razman Arif Nasution, blak-blakan mengaku kecewa dengan anak Nikita Mirzani, Laura Meizani, setelah kliennya menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan persetubuhan dan aborsi anak dibawah umur di Polres Metro Jakarta Selatan. 

Bukan tanpa alasan, kekecewaan itu disinyalir timbul setelah Laura dinilai memberikan kesaksian berbeda kepada pihaknya dan penyidik kasus asusila. 

"Kami menemukan beberapa bukti baru yang akan kami lakukan bersama dengan keluarga Badjideh, beberapa informasi yang kami godok ini bisa dilakukan secara paralel dan komunikasi yang baik," kata Razman Nasution ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, belum lama ini. 

"Ini kasus sudah enam bulan masuk tujuh bulan. Kami pun sudah all out dengan ibaratnya kalau keringat, darah sudah keluar mempertahankan seorang Vadel. Karena saya melihat waktu itu tidak ada celah. Jadi kalau sekarang ada celah, sehingga ada dua alat bukti yang sah dan meyakinkan menurut penyidik, mereka tersangkakan dan tahan (Vadel)," tambahnya. 

Halaman:
1 2 3
