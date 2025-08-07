Kakak Vadel Badjideh Klaim Tak Tahu Putri Nikita Mirzani Lakukan Aborsi

JAKARTA - Dua kakak laki-laki Vadel Badjideh, Martin dan Bintang, memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan asusila anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 6 Agustus 2025.

Selain Martin dan Bintang, kuasa hukum Vadel, Oya Abdul Malik, juga mendatangkan calon kakak ipar sang dancer yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Inggris.

Ketiganya, mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang hubungan asmara Vadel Badjideh dan Laura Meizani.

“Ketiga saksi ini mengaku, tidak tahu soal aborsi yang dilakukan korban. Mereka baru tahu soal tuduhan itu setelah ada laporan polisi. Selebihnya saya tidak bisa mengungkapkan,” ujar Oya Abdul.

Martin dan Bintang Badjideh mengungkapkan, kesaksian mereka merupakan bentuk dukungan moral sebagai kakak kepada Vadel. Untuk membesarkan hati sang adik, mereka pun memeluknya.

Kasus hukum sang adik, diakui Martin Badjideh, menjadi pukulan berat bagi kedua orangtua mereka. “Mama dan papa itu masih up and down. Karena itu kami berikan support untuk menenangkan mereka.”*

(SIS)