Tumbang di Persidangan, Hotman Paris Jalani Pemeriksaan di Singapura

JAKARTA - Hotman Paris saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit setelah kondisinya mendadak drop saat persidangan melawan Razman Arif Nasution pada 20 Februari 2025.

Melalui unggahan di Instagram, Hotman yang tampak masih mengenakan infus membagikan kabar terkini tentang kesehatannya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya harus ditangani oleh lima dokter spesialis dan bahkan menjalani transfusi darah akibat kadar hemoglobin (HB) yang rendah. Selain itu, tekanan darahnya juga sempat turun drastis, membuat kondisinya cukup mengkhawatirkan.

"Halo, Hotman Paris. Ini tanggal 23 Februari jam 4 dari rumah sakit. Saya masuk rumah sakit tanggal 21 karena HB darah saya, dari standar 14 turun menjadi 9,7, sehingga harus dilakukan tambahan darah. Sudah dilakukan dengan dikawal oleh lima dokter spesialis dan kini sudah membaik," ujar Hotman dalam unggahannya di Instagram, Senin (24/2/2025).

Tumbang di Persidangan, Hotman Paris Jalani Pemeriksaan di Singapura

Untuk memastikan kondisinya benar-benar pulih, Hotman Paris berencana terbang ke Singapura hari ini. Putra sulungnya, Frank, telah menyiapkan penerbangan dengan private jet agar Hotman bisa menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh.

"Rencana hari ini, agar saya benar-benar fit, pagi ini anak sulung saya, Frank, sudah menyiapkan private jet untuk terbang ke Singapura jam 9 pagi. Di sana, saya akan menjalani pemeriksaan lengkap dengan lima dokter spesialis yang telah disiapkan," tambahnya.