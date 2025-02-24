Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tumbang di Persidangan, Hotman Paris Jalani Pemeriksaan di Singapura

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |10:18 WIB
Tumbang di Persidangan, Hotman Paris Jalani Pemeriksaan di Singapura
Tumbang di Persidangan, Hotman Paris Jalani Pemeriksaan di Singapura (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hotman Paris saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit setelah kondisinya mendadak drop saat persidangan melawan Razman Arif Nasution pada 20 Februari 2025.

Melalui unggahan di Instagram, Hotman yang tampak masih mengenakan infus membagikan kabar terkini tentang kesehatannya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya harus ditangani oleh lima dokter spesialis dan bahkan menjalani transfusi darah akibat kadar hemoglobin (HB) yang rendah. Selain itu, tekanan darahnya juga sempat turun drastis, membuat kondisinya cukup mengkhawatirkan.

"Halo, Hotman Paris. Ini tanggal 23 Februari jam 4 dari rumah sakit. Saya masuk rumah sakit tanggal 21 karena HB darah saya, dari standar 14 turun menjadi 9,7, sehingga harus dilakukan tambahan darah. Sudah dilakukan dengan dikawal oleh lima dokter spesialis dan kini sudah membaik," ujar Hotman dalam unggahannya di Instagram, Senin (24/2/2025).

Tumbang di Persidangan, Hotman Paris Jalani Pemeriksaan di Singapura
Tumbang di Persidangan, Hotman Paris Jalani Pemeriksaan di Singapura

Untuk memastikan kondisinya benar-benar pulih, Hotman Paris berencana terbang ke Singapura hari ini. Putra sulungnya, Frank, telah menyiapkan penerbangan dengan private jet agar Hotman bisa menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh.

"Rencana hari ini, agar saya benar-benar fit, pagi ini anak sulung saya, Frank, sudah menyiapkan private jet untuk terbang ke Singapura jam 9 pagi. Di sana, saya akan menjalani pemeriksaan lengkap dengan lima dokter spesialis yang telah disiapkan," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181442/hamish_daud-RZrN_large.jpg
Hotman Paris Singgung soal Cowok Bokek usai Hamish Daud Diisukan Selingkuh dengan Sabrina Alatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173656/hotman_paris-2u6c_large.jpg
Razman Nasution Divonis 1,5 Tahun Penjara, Hotman Paris: Seharusnya Lebih Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158508/razman_arif_nasution-kpGA_large.jpg
Razman Nasution Tuding Hotman Paris Giring Opini terkait Kasus Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153596/hotman_paris-afxA_large.jpg
Pacu Jalur Riau Mendunia, Hotman Paris ke Anak Muda: Kamu Harus Tampil Beda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132835/hotman_paris-Siz7_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Hotman Paris, Pengacara yang Tawarkan Bantuan pada Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3132007/paula_verhoeven-oJr5_large.jpg
Hotman Paris Minta Paula Verhoeven Ajukan Banding Cerai usai Dituduh Selingkuh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement