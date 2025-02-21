Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Terkini Hotman Paris Usai Nyaris Tumbang di Persidangan: Tangan Diinfus dan Masih Demam Tinggi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |18:21 WIB
Kondisi Terkini Hotman Paris Usai Nyaris Tumbang di Persidangan: Tangan Diinfus dan Masih Demam Tinggi
Kondisi Terkini Hotman Paris Usai Nyaris Tumbang di Persidangan: Tangan Diinfus dan Masih Demam Tinggi. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya memberikan update terkait kondisi kesehatannya setelah nyaris tumbang di persidangan kontra Razman Arif Nasution, pada 20 Februari 2025. 

Lewat Instagram, dia mengunggah video singkat yang memperlihatkan dirinya sedang berada di ruang tamu dengan tangan terpasang infus. Tak ada penjelasan panjang yang diberikan sang pengacara terkait kondisinya. 

Hotman Paris hanya menuliskan “Demam Tinggi” untuk menggambarkan kondisinya saat ini. Video tersebut kemudian ramai ditanggapi warganet. Aktris Emma Waroka misalnya menuliskan, “Lagu musim sakit Bang. Semangat terus ya.”

Akun @ricky*** menambahkan, “Cepat sembuh Bang Hotman agar bisa bertarung lagi melawan RAN dan kawan-kawannya.” Akun @thealh*** menuliskan, “Lekas sembuh lawyernya para naga.”

Hotman Paris Hutapea sempat nyaris tumbang sampai harus dibopong dalam sidang kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada 20 Februari 2025. Saat itu, dia memberikan keterangan sebagai saksi korban.

Hotman Paris Hutapea
Kondisi Terkini Hotman Paris Hutapea Usai Nyaris Tumbang di Persidangan. (Foto: Instagram/@hotmanparisofficial)

Halaman:
1 2
