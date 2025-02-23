Indonesian Idol Spekta 5: Daftar Top 10 yang Siap Bersaing! Nonton di Sini

JAKARTA - Seberapa seru persaingan di Indonesian Idol 2025? Babak Spektakuler Show 4 akan segera digelar pada Senin (24/2/25) dengan 10 kontestan terbaik yang siap menunjukkan penampilan terbaik mereka. Saksikan keseruannya dengan streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Minggu lalu, Axelo harus mengakhiri perjalanannya di Indonesian Idol musim ke-13 setelah penampilannya membawakan lagu “Laskar Pelangi” dari Nidji gagal mengamankan tempat di babak berikutnya.

Dengan tereliminasinya Axelo, kini hanya 10 kontestan terbaik yang masih bertahan di panggung Indonesian Idol XIII. Mereka siap memberikan penampilan spektakuler dan bersaing memperebutkan gelar juara!

Berikut daftar 10 finalis yang masih melanjutkan perjuangan mereka:

1. Mesa Hira

2. Anjelia Dom