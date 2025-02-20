Advertisement
MUSIK

Angie Carvalho Di-notice Loren Allred Usai Bawakan Never Enough di Indonesian Idol Season XIII, Ini Reaksinya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |22:40 WIB
Angie Carvalho Di-<i>notice</i> Loren Allred Usai Bawakan <i>Never Enough</i> di Indonesian Idol Season XIII, Ini Reaksinya
Angie Carvalho di-notice Loren Allred usai bawakan "Never Enough" di Indonesian Idol Season XIII. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Angie Carvalho sukses menggemparkan panggung Indonesian Idol Season XIII di babak Spektakuler Show 4. Peserta berdarah Indonesia-Brasil ini begitu memukau usai membawakan lagu Never Enough dan bikin judges terpana.

Penampilan elegan Angie Carvalho ini rupanya berhasil di-notice sang penyanyi asli, Loren Allred. Berkat suara merdunya, Loren nampak memberikan komentar manis di akun Instagram @indonesianidol yang terpukau dengan penampilan Angie.

“Stunning!,” tulis Loren.

Tak disangka, Angie pun syok dan terharu penampilannya bisa dilihat oleh sang penyanyi internasional itu. Dia tak menyangka di babak Spektakuler Show 4 ini berhasil membuatnya dilirik oleh sosok Loren Allred.

“Happy pakai banget karena Angie dulu sering bawain lagu Never Enough ini di lomba atau kalau lagi tampil tampil di acara,” kata Angie Carvalho kepada Okezone.com, Kamis (20/2/2025).

Di Spektakuler Show 4 ini, Angie Carvalho memberikan yang terbaik dan selalu mendengarkan arahan para judges. Karakter vokalnya yang memukau membuat setiap penampilannya juga menjadi sorotan netizen. Penampilan Angie Carvalho membawakan lagu Never Enough itu juga berhasil membawanya ke babak Top 10 Indonesian Idol Season XIII.

 

