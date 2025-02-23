Kiky Saputri Dikaruniai Anak Perempuan, Dipanggil Baby Kayya

JAKARTA – Kabar gembira datang dari komika sekaligus aktris Kiky Saputri. Pada 20 Februari 2025, dia resmi menyandang status sebagai ibu setelah melahirkan putri pertamanya yang sehat dan sempurna.

Melalui akun Instagram pribadinya, Kiky membagikan momen haru kelahiran sang buah hati yang diberi nama Kayya. Dalam unggahannya, dia mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran Baby Kayya yang hadir ke dunia dengan selamat.

"Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Maya Allah.. Telah lahir putri kami tercantik dan tercinta tanggal 20 Februari 2025, pukul 10.21 Selamat datang Baby "Kayya"," tulis Kiky Saputri dikutip Okezone.com dalam media sosial Instagramnya, Minggu (23/2/2025).

Dalam video yang dibagikan, terlihat momen haru ketika suami Kiky Saputri, Muhammad Khairi, setia menemani sang istri sejak memasuki ruang persalinan hingga buah hati mereka lahir ke dunia.