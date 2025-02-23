Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Dikaruniai Anak Perempuan, Dipanggil Baby Kayya

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |09:54 WIB
Kiky Saputri Dikaruniai Anak Perempuan, Dipanggil Baby Kayya
Kiky Saputri dikaruniai anak perempuan, dipanggil Baby Kayya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Kabar gembira datang dari komika sekaligus aktris Kiky Saputri. Pada 20 Februari 2025, dia resmi menyandang status sebagai ibu setelah melahirkan putri pertamanya yang sehat dan sempurna.

Melalui akun Instagram pribadinya, Kiky membagikan momen haru kelahiran sang buah hati yang diberi nama Kayya. Dalam unggahannya, dia mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran Baby Kayya yang hadir ke dunia dengan selamat.

"Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Maya Allah.. Telah lahir putri kami tercantik dan tercinta tanggal 20 Februari 2025, pukul 10.21 Selamat datang Baby "Kayya"," tulis Kiky Saputri dikutip Okezone.com dalam media sosial Instagramnya, Minggu (23/2/2025).

Dalam video yang dibagikan, terlihat momen haru ketika suami Kiky Saputri, Muhammad Khairi, setia menemani sang istri sejak memasuki ruang persalinan hingga buah hati mereka lahir ke dunia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430//dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183484//pandji_pragiwaksono-pQkT_large.jpg
Pandji Nilai Denda Adat Toraja Senilai Rp2 Miliar untuknya Kurang Tepat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182240//pandji_pragiwaksono-fwH0_large.jpg
Pandji Didenda 48 Ekor Kerbau, 48 Ekor Babi, dan Uang Rp2 Miliar Imbas Hina Adat Toraja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181242//pandji_pragiwaksono-IzQF_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Minta Maaf usai Dianggap Lecehkan Adat Toraja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/25/3181240//tana_toraja-EWGI_large.jpg
Pandji Terlilit Polemik Candaan Adat, Ini Sejarah Tana Toraja 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement