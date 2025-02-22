Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Tersangka, Apa Kata Keluarga Vadel Badjideh?

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |12:01 WIB
Nikita Mirzani Tersangka, Apa Kata Keluarga Vadel Badjideh?
Nikita Mirzani Tersangka, Apa Kata Keluarga Vadel Badjideh? (Foto: Okezone)
JAKARTA - Nikita Mirzani resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap dokter Reza Gladys. Selain Nikita, seorang lainnya berinisial IM juga ikut terseret dalam kasus ini.

Di tengah kabar ini, keluarga Vadel Badjideh yang masih berseteru dengan Nikita ikut menanggapi. Namun, mereka menegaskan bahwa saat ini fokus utama mereka adalah mengawal kasus yang tengah menimpa Vadel, bukan memberikan komentar terkait masalah hukum yang dihadapi Nikita.

Hal ini disampaikan langsung oleh ayah Vadel, Umar Badjideh, serta dua kakaknya, Martin dan Bintang, saat menjenguk Vadel di Polres Metro Jakarta Selatan beberapa hari lalu.

Nikita Mirzani Tersangka, Apa Kata Keluarga Vadel Badjideh?
Nikita Mirzani Tersangka, Apa Kata Keluarga Vadel Badjideh?

"Kami ikuti saja prosesnya seperti apa. Saat ini kami lebih fokus ke Vadel," ujar Umar Badjideh, Kamis (20/2/2025).

Ketika ditanya apakah kasus yang menjerat Nikita Mirzani bisa dianggap sebagai karma karena telah menjebloskan Vadel ke penjara, keluarga Vadel memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh.

"Aduh, nggak bisa ngomong gitu (karma). Kita bukan orang alim yang bisa tahu apakah ini karma atau bukan. Nggak bisa kita menghakimi," kata Martin Badjideh.

Telusuri berita celebrity lainnya
