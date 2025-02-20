Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adu Tarif Manggung Ahmad Dhani dan Agnez Mo, Seteru dalam Kasus Royalti

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |17:46 WIB
Adu Tarif Manggung Ahmad Dhani dan Agnez Mo, Seteru dalam Kasus Royalti
Adu Tarif Manggung Ahmad Dhani dan Agnez Mo, Seteru dalam Kasus Royalti. (Foto: Instagram/@agnezmo/@ahmaddhaniofficial)
A
A
A

JAKARTA - Adu tarif manggung Ahmad Dhani dan Agnez Mo, dua musisi yang kini berseteru soal royalti. Perbedaan pandangan membuat keduanya kini berada di posisi berseberangan.

Tak sekadar beda argumen soal royalti dan performing rights, keduanya bahkan membawa permasalahan itu ke arah personal. Agnez membantah klaim Dhani yang mengatakan dia sulit dihubungi.

Dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, pelantun Coke Bottle itu mengaku, Ahmad Dhani menghubunginya bukan untuk membahas gugatan Ari Bias. 

Secara blakblakan, dia menyebut, founder band Dewa 19 itu mengirimkan pesan untuknya yang berisi permintaan untuk mendukungnya sebagai anggota dewan.

Namun permintaan tersebut ditolak oleh Agnez karena dirinya enggan terlibat dalam hal politik. Kekasih Adam Rosadi itu menduga, penolakan tersebut menjadi alasan Dhani berseberangan darinya. 

Di luar perseteruan keduanya, kedua musisi ini memiliki value besar yang membuat mereka incaran para organizer. Berikut adu tarif manggung Agnez Mo dan Ahmad Dhani.

Tarif Manggung Ahmad Dhani dan Dewa 19

Ahmad Dhani (IG)
Adu Tarif Manggung Ahmad Dhani dan Agnes Mo. (Foto: Instagram/@ahmaddhaniofficial)

Ahmad Dhani bersama bandnya, Dewa 19 membanderol tarif manggung sebesar Rp250 juta hingga Rp300 juta setiap kali manggung. Tarif tersebut, merupakan penampilan Dewa 19 tanpa vokalis. 

Dhani menambahkan, masing-masing vokalis Dewa 19: Ari Lasso, Once, Ello, dan Virzha memiliki tarif manggung berbeda satu sama lain. Khusus Lasso dan Once, tarifnya bisa mencapai Rp150 juta sekali manggung.

Sementara untuk event spesial, tarif manggung Dewa 19 bisa mencapai Rp500 juta per sekali tampil, di luar honor vokalis. Angka itu, di luar transport, akomodasi, hingga produksi pertunjukan.  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
