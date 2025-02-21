Series Dokumenter Katanya Menguak Mitos yang Terjadi di Masyarakat

(Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV menghadirkan series dokumenter Katanya dalam platinum original series Vision+ yang tayang mulai hari ini (21/2/2025). Selanjutnya, series ini akan tayang setiap hari Jumat hingga Rabu, pukul 23.00 WIB.

Series Katanya merupakan serial dokumenter bertemakan stigma atau mitos yang awam terjadi di masyarakat. Serial ini bersifat netral, tidak berpihak, dan tak menentang stigma atau mitos yang disampaikan.

Bersama Ben Sihombing sebagai host, Anda akan diajak menyelami cerita dan penjelasan para tokoh adat/masyarakat serta warga lokal terkait sebuah mitos tertentu. Salah satu tema yang menarik untuk ditonton adalah posisi rumah tusuk sate.

Umumnya, rumah dengan posisi ini diidentikkan dengan aura negatif hingga mendatangkan kesialan bagi penghuni rumah. Karena itu, dalam episode tersebut, Ben akan mencari tahu benarkah rumah yang berada di posisi tusuk sate benar-benar sial?

Nah untuk mengetahui penelusuran Ben Sihombing tentang mitos rumah tusuk sate, tonton series dokumenter Katanya di MNCTV Selalu di Hati, mulai 21 Februari 2025, setiap Jumat – Rabu, pukul 23.00 WIB.**

