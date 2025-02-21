Penipuan Travel Umrah, Della Puspita Laporkan Pesinetron Inisial A

JAKARTA - Della Puspita datang dengan kabar kurang menyenangkan. Della mengalami penipuan perjalanan umrah. Atas kerugian itu, Della bersama sahabatnya melaporkan pesinetron berinisial A.

Della tampak kesal dengan tingkah dan perilaku pesinetron A. Dengan laporan ini, Della berharap uangnya bisa kembali.

“Saya ingin tidak menipu lagi gimana caranya? Entah itu dia dapat hukuman penjara kek, terus syukur-syukur alhamdulillah kita sih mengharapkan duit baliklah ya," harap Della Puspita di Polda Metro Jaya.

Della menjelaskan, mengalami kerugian hingga Rp400 juta. Kesal karena ia ditipu oleh temannya sendiri.

"Susah ya cari duit kan, dari jual skincare 10 ribu untungnya kan ya. Tiba-tiba sampai ditipu tiga digit lumayan juga gitu. Kepenginnya aku sih balik (uangnya)," ungkapnya.