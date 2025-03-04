Biodata dan Agama Della Puspita, Artis yang Jadi Korban Penipuan Dana Umrah

Biodata dan Agama Della Puspita, Artis yang Jadi Korban Penipuan Dana Umrah. (Foto: Instagram/@dellapuspita00)

JAKARTA - Biodata dan Agama Della Puspita, artis yang polisikan pesinetron A ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dana umrah. Akibat kasus tersebut, sang artis mengaku mengalami kerugian hingga Rp400 juta.

Sang aktris berharap, laporannya tersebut bisa diproses dengan baik oleh pihak kepolisian sehingga pesinetron A mendapat ganjaran atas perbuatannya. “Cari uang susah. Tiba-tiba ditipu sampai tiga digit kan lumayan ya. Penginnya sih balik uangnya,” ungkapnya.

Biodata dan Agama Della Puspita

Biodata dan Agama Della Puspita. (Foto: Instagram/@dellapuspita00)

Della Puspita terlahir dengan nama asli Nisisari Henny Puspita di Malang, Jawa Timur, pada 6 Agustus 1979. Sang aktris tumbuh dalam keluarga muslim dan menganut agama Islam hingga kini.

Ia mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai juara lomba foto pada 1997. Dari situ, wajah cantiknya kerap menghiasi berbagai sampul majalah. Ia kemudian debut sebagai aktris lewat sinetron Tali Kasih yang tayang di RCTI, pada Juli 2000.

Sejak berakting 25 tahun silam, Della Puspita telah membintangi lebih dari 50 judul sinetron/FTV dan 5 film layar lebar. Tak hanya itu, dia juga pernah menjajal dunia tarik suara dengan merilis single Kekasih Awal dan Akhir, pada 2021.

Putuskan Hijrah

Biodata dan Agama Della Puspita. (Foto: Instagram/@dellapuspita00)

Akhir tahun 2023, Della Puspita mantap mengenakan hijab. Keputusan itu diakuinya sangat berpengaruh pada kariernya sebagai aktris. Dia menolak banyak tawaran kerja yang menggiurkan demi fokus memperbaiki ibadahnya.

Tak hanya itu, Della juga mengaku, pernah mendapat tawaran pekerjaan yang mengharuskannya untuk membuka hijab. Namun tawaran tersebut tegas ditolaknya. “Godaan banget memang, tapi enggak deh,” kata sang aktris pada akhir Januari 2025.