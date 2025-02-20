Chaca Charoline Ungkap Kesaksian Arwah Korban Glodok Plaza Masih Mencari Jalan Pulang

JAKARTA - Peristiwa kebakaran Glodok Plaza meninggalkan duka mendalam bagi banyak orang. Namun, di balik tragedi itu, ada kisah mistis yang terungkap. Dalam wawancara bersama Robby Purba, paranormal Chaca Charoline mengaku melihat banyak arwah yang meminta pertolongan. Bahkan, beberapa keluarga korban mendatanginya untuk mencari keberadaan orang yang hilang dalam peristiwa tragis tersebut.

Chaca mendengar suara "Saya hanya mencari rezeki” Kata-kata itu berasal dari salah satu arwah yang terjebak di lokasi kejadian.

Chaca menyebut bahwa banyak roh masih bergentayangan karena belum menemukan jalan untuk berpulang dengan tenang. Namun, ada sosok gaib yang menguasai tempat itu, membuat Chaca belum bisa memberikan bantuan lebih jauh.

Chaca mengungkapkan bahwa dia mendapatkan petunjuk tragedi Glodok Plaza dari sukmanya. Keesokan harinya, Chaca mengikuti bisikan jiwanya dan datang ke depan gedung Glodok Plaza.