HOME CELEBRITY TV SCOOP

Chaca Charoline Ungkap Kesaksian Arwah Korban Glodok Plaza Masih Mencari Jalan Pulang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |09:04 WIB
Chaca Charoline Ungkap Kesaksian Arwah Korban Glodok Plaza Masih Mencari Jalan Pulang
Chaca Charoline Ungkap Kesaksian Arwah Korban Glodok Plaza Masih Mencari Jalan Pulang (Foto: Youtube Robby Purba)
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa kebakaran Glodok Plaza meninggalkan duka mendalam bagi banyak orang. Namun, di balik tragedi itu, ada kisah mistis yang terungkap. Dalam wawancara bersama Robby Purba, paranormal Chaca Charoline mengaku melihat banyak arwah yang meminta pertolongan. Bahkan, beberapa keluarga korban mendatanginya untuk mencari keberadaan orang yang hilang dalam peristiwa tragis tersebut.

Chaca mendengar suara "Saya hanya mencari rezeki” Kata-kata itu berasal dari salah satu arwah yang terjebak di lokasi kejadian. 

Chaca menyebut bahwa banyak roh masih bergentayangan karena belum menemukan jalan untuk berpulang dengan tenang. Namun, ada sosok gaib yang menguasai tempat itu, membuat Chaca belum bisa memberikan bantuan lebih jauh.

Chaca Charoline Ungkap Kesaksian Arwah Korban Glodok Plaza Masih Mencari Jalan Pulang
Chaca Charoline Ungkap Kesaksian Arwah Korban Glodok Plaza Masih Mencari Jalan Pulang

Chaca mengungkapkan bahwa dia mendapatkan petunjuk tragedi Glodok Plaza dari sukmanya. Keesokan harinya, Chaca mengikuti bisikan jiwanya dan datang ke depan gedung Glodok Plaza. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
