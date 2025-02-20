Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Chaca Caroline Ungkap Pengalamannya Menyelamatkan Korban KDRT dari Ancaman Mistis di YouTube Robby Purba

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |08:42 WIB
Chaca Caroline Ungkap Pengalamannya Menyelamatkan Korban KDRT dari Ancaman Mistis di YouTube Robby Purba
Chaca Caroline Ungkap Pengalamannya Menyelamatkan Korban KDRT dari Ancaman Mistis di YouTube Robby Purba (Foto: Youtube Robby Purba)
JAKARTA - Terdapat hal mengejutkan dalam Wawancara Robby Purba dengan Chaca Charoline. Dalam wawancara itu, Robby mengungkap fakta mengejutkan bahwa  tujuh dari sepuluh klien Chaca Charoline adalah perempuan korban KDRT. Banyak dari mereka datang dengan harapan mempertahankan rumah tangga. 

Jika biasanya pelet dikaitkan dengan tujuan negatif, Chaca justru memanfaatkannya untuk membantu kliennya agar suami mereka berhenti selingkuh dan kembali kepada istri sah. Meski begitu, tak semua klien disarankan untuk mempertahankan rumah tangganya. Chaca sering menyarankan perpisahan jika kondisi rumah tangga sudah terlalu berbahaya. 

Robby terlihat kaget ketika Chaca mengungkapkan beberapa kliennya bahkan menghadapi ancaman mistis dari selingkuhan suami mereka, seperti santet. Dalam beberapa kasus, Chaca harus berjaga semalaman untuk melindungi kliennya dari serangan gaib.

Chaca Caroline Ungkap Pengalamannya Menyelamatkan Korban KDRT dari Ancaman Mistis di YouTube Robby Purba
Chaca Caroline Ungkap Pengalamannya Menyelamatkan Korban KDRT dari Ancaman Mistis di YouTube Robby Purba

Robby merasa sedih ketika mengetahui pengalaman pribadi Chaca saat remaja ketika ibunya menjadi korban santet selama bertahun-tahun hingga nyaris kehilangan nyawa. Penyebabnya karena Ayah Chaca terkena pelet dari wanita lain, yang kemudian berujung pada santet terhadap ibunya.

Telusuri berita celebrity lainnya
