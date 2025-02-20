Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Prediksi Chaca Charoline untuk Robby Purba: Karier, Percintaan, hingga Ancaman Gaib

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |08:48 WIB
Prediksi Chaca Charoline untuk Robby Purba: Karier, Percintaan, hingga Ancaman Gaib
JAKARTA - Robby Purba, sosok presenter ternama, baru-baru ini menjalani pembacaan tarot oleh Chaca Charoline paranormal yang dikenal dengan kemampuannya mengungkap misteri kehidupan. Dalam sesi wawancara yang tayang di kanal YouTube Robby Purba, Chaca mengungkap beberapa prediksi menarik tentang karier, percintaan, dan kesehatan sang presenter.

Dalam ramalan tarotnya, Chaca menyebut bahwa Robby telah melewati berbagai ujian dalam pekerjaannya. Tahun ini menjadi momentum bagi kariernya untuk terus melesat. Kartu tarot yang muncul memperlihatkan adanya energi positif yang akan mempengaruhi perjalanan profesionalnya. 

Salah satu hal yang mengejutkan Robby adalah hasil tarot yang menyatakan bahwa percintaannya saat ini memiliki energi baik yang turut berpengaruh pada aspek lain dalam hidupnya, termasuk karier. Chaca menegaskan bahwa tahun ini, Robby sebaiknya tidak mengganti pasangan, karena bisa berdampak pada kestabilan pekerjaan.

Namun, tidak semua ramalan membawa kabar baik. Chaca mengingatkan bahwa ada tiga wanita yang Robby kenal akan membawa pengaruh buruk terhadap hidup dan kesehatannya. Robby menyimpulkan bahwa kesehatan bukan hanya dipengaruhi oleh gaya hidup diri sendiri, tetapi juga oleh energi orang-orang di sekitarnya.

Halaman:
1 2
