Kronologi Hotman Paris Hutapea Sakit di Ruang Sidang: Wajah Pucat dan Hilang Fokus

Kronologi Hotman Paris Hutapea Sakit di Ruang Sidang: Wajah Pucat dan Hilang Fokus. (Foto: Instagram/@hotmanparisofficial)

JAKARTA - Hotman Paris Hutapea mendadak sakit di tengah persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjadikan seterunya, Razman Arif Nasution sebagai tersangka. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, pada Kamis (20/2/2025).

Berikut kronologi Hotman mendadak sakit di ruang sidang hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

1.Sidang Dimulai

Sidang pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris kepada Razman Arif Nasution dimulai sekira pukul 10.00 WIB. Sesuai putusan hakim pekan lalu, sidang hari ini digelar tertutup.

Hanya pihak yang berkepentingan saja yang diperkenankan masuk dan mengikuti sidang. Selain Hotman dan Razman, terlihat juga Iqlima Kim yang turut menjadi terdakwa dalam persidangan tersebut.

2.Sidang sempat Memanas

Sidang kemudian sempat ditunda untuk istirahat, salat, dan makan siang. Lechumanan selaku ketua tim kuasa hukum Razman Nasution, mengungkapkan, persidangan sempat memanas.

Kondisi itu, menurutnya, dipicu kesaksian Hotman sebagai saksi korban yang dinilai terlalu berbelit-belit. “Panas, panas! Tapi tidak ada kericuhan. Adu argumen, biasalah ya. Hari ini kondusif dan lancar,” tuturnya.

3.Sidang Rehat Isoma

Sekitar pukul 13.35 WIB, setelah rehat salat dan makan siang, sidang kembali dilanjutkan. Namun tak lama Razman dan kuasa hukumnya masuk ruang sidang, mereka langsung keluar kembali.

Razman Arif Nasution mengaku, sidang terpaksa ditunda karena Hotman Paris tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan. Sidang, akan kembali dilanjutkan pada Kamis (27/2/2025).

4.Hotman Paris Dicecar Pertanyaan

Kondisi Hotman Paris mulai terlihat tidak baik-baik saja ketika kuasa hukum Razman mencecarnya dengan berbagai pertanyaan seputar kasus yang ada.

“Setelah salah satu kuasa hukum saya selesai bertanya dan akan dilanjutkan dengan yang lain, beliau terlihat kurang sehat. Mungkin, karena terlalu banyak begadang,” ungkap Razman.