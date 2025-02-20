Hotman Paris Sakit di Persidangan, Razman Nasution: Semoga Lekas Sembuh

JAKARTA - Razman Arif Nasution turut mendoakan kesembuhan Hotman Paris Hutapea yang tiba-tiba jatuh sakit di tengah persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis (20/2/2025).

"Dikarenakan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong untuk dibawa ke rumah sakit. Saya tadi diberitahukan bahwa sidang ditunda sampai Kamis depan, tanggal 27 Februari 2025," ujar Razman usai sidang.

Razman berharap kondisi Hotman segera membaik agar persidangan bisa kembali dilanjutkan tanpa kendala.

Hotman Paris Sakit di Persidangan, Razman Nasution: Semoga Lekas Sembuh

"Kita doakan saudara Hotman sehat dan bisa bersidang," tuturnya.

Razman juga menjelaskan kronologi saat Hotman Paris mulai terlihat tidak sehat di ruang sidang. Menurutnya, kondisi Hotman mulai memburuk ketika tim kuasa hukumnya sedang mengajukan pertanyaan.

"Pertanyaan tadi baru sampai ke Rahmat dan belum selesai, akan dilanjutkan ke dua kuasa hukum lalu ke saya. Mungkin beliau kurang sehat atau terlalu banyak begadang," kata Razman.