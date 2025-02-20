Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hotman Paris Hutapea Dilarikan ke Rumah Sakit saat Sidang Pencemaran Nama Baik

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |15:08 WIB
Hotman Paris Hutapea Dilarikan ke Rumah Sakit saat Sidang Pencemaran Nama Baik
Hotman Paris Hutapea Dilarikan ke Rumah Sakit saat Sidang Pencemaran Nama Baik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Hotman Paris Hutapea dan Razman Arif Nasution di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara terpaksa ditunda hingga Kamis (27/2/2025) pekan depan.

Penundaan ini terjadi setelah Hotman Paris, yang hadir sebagai saksi korban, tiba-tiba jatuh sakit di tengah persidangan. Ia bahkan harus dibopong petugas untuk segera dibawa ke rumah sakit.

"Dikarenakan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong untuk dibawa ke rumah sakit," ujar Razman Nasution usai persidangan.

Hotman Paris Hutapea Dilarikan ke Rumah Sakit saat Sidang Pencemaran Nama Baik
Hotman Paris Hutapea Dilarikan ke Rumah Sakit saat Sidang Pencemaran Nama Baik

Razman pun turut mendoakan agar Hotman segera pulih dan dapat kembali mengikuti jalannya sidang.

"Kita doakan saudara Hotman sehat dan bisa bersidang," tambahnya.

Majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda yang masih berfokus pada pemeriksaan saksi korban.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181442/hamish_daud-RZrN_large.jpg
Hotman Paris Singgung soal Cowok Bokek usai Hamish Daud Diisukan Selingkuh dengan Sabrina Alatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173656/hotman_paris-2u6c_large.jpg
Razman Nasution Divonis 1,5 Tahun Penjara, Hotman Paris: Seharusnya Lebih Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158508/razman_arif_nasution-kpGA_large.jpg
Razman Nasution Tuding Hotman Paris Giring Opini terkait Kasus Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153596/hotman_paris-afxA_large.jpg
Pacu Jalur Riau Mendunia, Hotman Paris ke Anak Muda: Kamu Harus Tampil Beda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132835/hotman_paris-Siz7_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Hotman Paris, Pengacara yang Tawarkan Bantuan pada Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3132007/paula_verhoeven-oJr5_large.jpg
Hotman Paris Minta Paula Verhoeven Ajukan Banding Cerai usai Dituduh Selingkuh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement