HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Janji Sule Tak Ingin Membedakan Kasih Sayang untuk Cucu

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |09:12 WIB
Janji Sule Tak Ingin Membedakan Kasih Sayang untuk Cucu
Janji Sule Tak Ingin Membedakan Kasih Sayang untuk Cucu (Foto: IG Sule)
A
A
A

JAKARTA - Entis Sutisna atau yang lebih dikenal sebagai Sule menegaskan bahwa ia tidak ingin membeda-bedakan kasih sayang antara anak dan cucunya. Menurutnya, perlakuan yang tidak adil bisa menimbulkan kecemburuan dalam keluarga, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan hubungan.

"Gue nggak mau larut dalam kata 'orang tua dulu'. Ya kita biasa aja lah, maksudnya sayang semuanya aja, nggak usah dibeda-bedain," ujar Sule saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sule menyadari bahwa jika kasih sayang diberikan secara berlebihan kepada satu pihak, bisa muncul perasaan iri di antara anggota keluarga. Meski begitu, ia tetap memastikan bahwa cucunya mendapatkan perhatian penuh dari seluruh keluarga.

Janji Sule Tak Ingin Membedakan Kasih Sayang untuk Cucu
Janji Sule Tak Ingin Membedakan Kasih Sayang untuk Cucu

"Karena nanti akan ada kecemburuan sosial juga. Walaupun ya, dari kakak-kakaknya juga senanglah, kakeknya sayang sama cucunya. Yang penting, kalau aku sayang sama cucu pertama, mungkin nanti anak Putri, gue juga harus sama," katanya.

Meski berusaha adil dalam membagi kasih sayang, Sule tidak menampik bahwa kehadiran cucu pertamanya membawa kebahagiaan tersendiri. Apalagi, jenis kelamin sang cucu memang sudah lama ia harapkan.

"Iya, Alhamdulillah, memang doa gue itu. Supaya Putri ada temannya, walaupun sekarang ada temannya, Mahalini. Tapi kalau dengan darah dari kakaknya akan sedikit berbeda. Seru aja," tuturnya.

