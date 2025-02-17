Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Nikita Mirzani Belum Bawa Laura Pulang meski Vadel Badjideh sudah Ditahan

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |20:05 WIB
Alasan Nikita Mirzani Belum Bawa Laura Pulang meski Vadel Badjideh sudah Ditahan
Alasan Nikita Mirzani Belum Bawa Laura Pulang meski Vadel Badjideh sudah Ditahan. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
JAKARTA - Fahmi Bachmid, kuasa hukum Nikita Mirzani mengungkapkan, alasan Laura Meizani belum pulang ke rumah dan berkumpul dengan ibu dan adik-adiknya. 

Padahal, Vadel Badjideh sudah resmi berstatus tersangka dan ditahan sejak 14 Februari 2025. Fahmi mengaku, Laura masih akan ‘belajar’ di sebuah yayasan eksklusif yang berlokasi di Jawa Barat. 

Keputusan Nikita tersebut, menurut Fahmi, sebagai bentuk perlindungan hukum untuk sang putri. Apalagi saat ini, Laura masih menjadi korban dalam kasus asusila pada anak yang menyeret Vadel Badjideh.

“Kami harus menjaga dan melindungi Laura agar tidak ada hal buruk yang terjadi padanya selama proses hukum ini,” ungkap Fahmi Bachmid saat ditemui di Condet, Jakarta Timur, pada Senin (17/2/2025).

Alasan itu juga menurut Fahmi, merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang penempatan korban anak di bawah umur yang terlibat dalam proses hukum.

Nikita Mirzani dan Lolly
Alasan Nikita Mirzani Belum Bawa Laura Pulang meski Vadel Badjideh sudah Ditahan. (Foto: YouTube/Crazny Nikmir Real)

1 2
