Enzy Storia Masih Berharap Diberi Momongan meski Didiagnosa Autoimun

JAKARTA - Enzy Storia diketahui mengidap autoimun hingga membuatnya memiliki potensi sulit untuk bisa hamil. Meski begitu, istri dari Molen Kasetra ini tak lantas menyerah, ia bahkan enggan menyebut penyakitnya tersebut sebagai takdir bahwa dirinya tak bisa memiliki momongan.

"Soal ucapan aku itu ya benar juga. Tapi aku juga tidak mau menyebut itu takdir," ungkap Enzy Storia saat ditemui baru-baru ini.

Sampai saat ini, Enzy pun mengaku masih terus berusaha untuk bisa memiliki buah hati dari pernikahannya dengan Molen. Namun, ia juga tidak bisa melupakan soal penyakit autoimun yang tentunya ditakutkan bisa mempengaruhi janin dalam rahimnya saat hamil.

Enzy Storia masih berharap hamil meski didagnosa autoimun (Foto: Instagram/enzystoria)

"Jadi kayak aku tuh bingung buat menggambarkan dan menjelaskannya seperti apa," jelasnya.

Meski memiliki ketakutan tersendiri, Enzy pun mengaku tak mau menyerah dan ingin terus berusaha untuk bisa memiliki momongan. Begitu pula dengan Molen, yang disebut masih terus berharap agar sang istri bisa segera memberinya keturunan.

"Aku sudah setahun menikah, tapi kami kasih tetap berusaha untuk memilikinya (keturunan)," tandasnya.

(van)