Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Enzy Storia Masih Berharap Diberi Momongan meski Didiagnosa Autoimun

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |05:35 WIB
Enzy Storia Masih Berharap Diberi Momongan meski Didiagnosa Autoimun
Enzy Storia masih berharap hamil meski didagnosa autoimun (Foto: Instagram/enzystoria)
A
A
A

JAKARTA - Enzy Storia diketahui mengidap autoimun hingga membuatnya memiliki potensi sulit untuk bisa hamil. Meski begitu, istri dari Molen Kasetra ini tak lantas menyerah, ia bahkan enggan menyebut penyakitnya tersebut sebagai takdir bahwa dirinya tak bisa memiliki momongan.

"Soal ucapan aku itu ya benar juga. Tapi aku juga tidak mau menyebut itu takdir," ungkap Enzy Storia saat ditemui baru-baru ini.

Sampai saat ini, Enzy pun mengaku masih terus berusaha untuk bisa memiliki buah hati dari pernikahannya dengan Molen. Namun, ia juga tidak bisa melupakan soal penyakit autoimun yang tentunya ditakutkan bisa mempengaruhi janin dalam rahimnya saat hamil.

Enzy Storia

Enzy Storia masih berharap hamil meski didagnosa autoimun (Foto: Instagram/enzystoria)

 

"Jadi kayak aku tuh bingung buat menggambarkan dan menjelaskannya seperti apa," jelasnya.

Meski memiliki ketakutan tersendiri, Enzy pun mengaku tak mau menyerah dan ingin terus berusaha untuk bisa memiliki momongan. Begitu pula dengan Molen, yang disebut masih terus berharap agar sang istri bisa segera memberinya keturunan.

"Aku sudah setahun menikah, tapi kami kasih tetap berusaha untuk memilikinya (keturunan)," tandasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173236/enzy_storia_dan_suami-zDdn_large.jpg
Sebelum Menikah, Enzy Storia Pernah Tinggalkan Molen demi Pria Lain 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114835/enzy_storia-Zr40_large.jpg
Enzy Storia Heran, Vincent Rompies yang Suka Kentut saat Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/33/3084322/enzy_storia-S6EM_large.jpg
Terharu, Enzy Storia Tulis Surat Cinta untuk Febby Rastanty dan Drajad Djumantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/33/3011366/janji-molen-kasetra-di-perayaan-1-tahun-pernikahannya-dengan-enzy-storia-SvShRPURmb.jpg
Janji Molen Kasetra di Perayaan 1 Tahun Pernikahannya dengan Enzy Storia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/33/3010016/stafsus-menkeu-beri-update-terkait-tas-enzy-storia-yang-kena-pajak-bea-cukai-ljRmTS0a5q.jpg
Stafsus Menkeu Beri Update Terkait Tas Enzy Storia yang Kena Pajak Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/33/3009794/enzy-storia-jadi-korban-bea-cukai-stafsus-menteri-keuangan-angkat-bicara-4b0QI6MH3T.jpg
Enzy Storia Jadi Korban Bea Cukai, Stafsus Menteri Keuangan Angkat Bicara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement