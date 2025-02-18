Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bebi Romeo Puji Musikalitas Danil Josse saat Remake Cinta Kau dan Dia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |00:10 WIB
Bebi Romeo Puji Musikalitas Danil Josse saat Remake Cinta Kau dan Dia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Solois jebolan Indonesian Idol, Danil Josse, kembali memanjakan para penikmat musik dengan merilis remake lagu legendaris Cinta Kau dan Dia. Lagu yang pertama kali dipopulerkan oleh Ahmad Band pada tahun 1998 ini kini dihadirkan dalam versi baru dengan sentuhan akustik yang lebih segar. 

Mengalami perubahan dalam aransemen, kekuatan emosi dan pesan mendalam dari lagu ini tetap dipertahankan. Danil Josse bekerja sama langsung dengan Bebi Romeo, sang pencipta lagu. Menariknya, Bebi Romeo tidak hanya bertindak sebagai pencipta, tetapi juga sebagai produser dalam produksi remake ini.

Cinta Kau dan Dia merupakan lagu bertema cinta yang menggambarkan dilema seseorang yang mencintai dua orang secara bersamaan. Dalam versi terbaru ini, Danil Josse berhasil menghidupkan kembali makna lagu tersebut melalui vokalnya yang modern dan penuh emosi.

Aransemen akustik menjadi ciri khas remake ini. Intro lagu dibuka dengan alunan string lembut yang membawa pendengar pada suasana nostalgia, sebelum akhirnya disambut dengan petikan gitar akustik dan suara khas Danil Josse. Meskipun ada pembaruan pada progresi chord dan aransemen, lagu ini tetap menjaga notasi asli yang telah dikenal luas oleh para pendengar.

