Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jauh dari Kesan Arogan, Bebi Romeo Ungkap Sisi Lain Ahmad Dhani

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |16:00 WIB
Jauh dari Kesan Arogan, Bebi Romeo Ungkap Sisi Lain Ahmad Dhani
Jauh dari kesan arogan, Bebi Romeo ungkap sisi lain Ahmad Dhani. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bebi Romeo ungkap sisi lain Ahmad Dhani yang mungkin belum banyak diketahui orang. Pentolan band Dewa 19 tersebut selama ini mungkin dikenal sebagai musisi jenius yang arogan.

“Mau semua orang bilang dia ruwet, ribet, segala macam, tapi buat gue, ini orang yang paling jujur yang pernah gue kenal,” kata suami Meisya Siregar tersebut saat menjadi bintang tamu dalam podcast YouTube Sophie Navita TV, pada 31 Mei silam.

Bukan tanpa alasan Bebi Romeo berkata seperti itu. Menurutnya, Ahmad Dhani akan mengapresiasi dan memberi dukungan pada karya yang dinilainya ‘bagus’. Bahkan, dia akan melakukan apapun untuk karya tersebut bisa dikenal banyak orang. 

Dukungan itu bahkan ditunjukkan suami Mulan Jameela tersebut saat mendengar lagu Bunga Terakhir miliknya. Ketika mendengarnya, Dhani menyebut, lagu tersebut bagus dan meminta Baladewa (sebutan penggemar Dewa 19) untuk mendengarkannya. 

“Setiap dia habis konser atau sebelum konser, preskon di daerah, dia selalu bilang 'Tolong beli kaset Romeo, karena menurut gue, itu lagu satu album keren semua,' Dhani bilang gitu,” kata musisi 49 tahun tersebut. 

Bebi Romeo ungkap sisi lain Ahmad Dhani. (Foto: Instagram/@officialdewa19)

Tak hanya mempromosikan lagunya, Bebi Romeo mengatakan, Ahmad Dhani adalah sosok yang turut andil pada awal kariernya. Pasalnya, jenis vokal Bebi sempat ditolak beberapa label rekaman besar.

Namun Dhani kemudian mengirim demo lagu Bebi kepada label rekaman yang dirasanya tepat. “Jadi Dhani bawa demo Romeo yang masih guide vokal gue. Dia bilang ke pihak label, ‘Ini keren banget’,” ujar Bebi menambahkan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/205/3115134/danil_josse-3FQe_large.jpg
Bebi Romeo Puji Musikalitas Danil Josse saat Remake Cinta Kau dan Dia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/205/2911575/9-lagu-populer-ciptaan-bebi-romeo-ada-yang-berangkat-dari-kisah-pribadi-vOfu7H814r.jpg
9 Lagu Populer Ciptaan Bebi Romeo, Ada yang Berangkat dari Kisah Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/205/2911570/bebi-romeo-ungkap-hal-aneh-saat-produksi-lagu-angelina-sondakh-adjie-massaid-seolah-hadir-hC3t1kIC7t.jpg
Bebi Romeo Ungkap Hal Aneh saat Produksi Lagu Angelina Sondakh, Adjie Massaid Seolah Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/205/2911233/angelina-sondakh-rilis-single-mengenangmu-tunjuk-bebi-romeo-sebagai-penyanyinya-t0j9VFUxTm.jpg
Angelina Sondakh Rilis Single Mengenangmu, Tunjuk Bebi Romeo Sebagai Penyanyinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/08/205/2827390/pernah-mentori-putri-ariani-bebi-romeo-akhirnya-dunia-bisa-melihat-talentamu-UZz8WRD8hG.jpg
Pernah Mentori Putri Ariani, Bebi Romeo: Akhirnya, Dunia Bisa Melihat Talentamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/02/33/2824036/bebi-romeo-ungkap-sisi-lain-ahmad-dhani-yang-tak-banyak-diketahui-orang-W1jcJGLmKE.jpg
Bebi Romeo Ungkap Sisi Lain Ahmad Dhani yang Tak Banyak Diketahui Orang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement