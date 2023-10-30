Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Angelina Sondakh Rilis Single Mengenangmu, Tunjuk Bebi Romeo Sebagai Penyanyinya

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:10 WIB
Angelina Sondakh Rilis Single <i>Mengenangmu</i>, Tunjuk Bebi Romeo Sebagai Penyanyinya
Angelina Sondakh ciptakan lagu bertajuk Mengenangmu. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktris lawas sekaligus mantan politisi, Angelina Sondakh, baru aja merilis single berjudul Mengenangmu, pada Senin (30/10/202). Lagu tersebut pun dinyanyikan oleh komposer ternama, Bebi Romeo.

Mengenangmu menceritakan kenangan manis Angelina Sondakh saat masih bersama mendiang Adjie Massaid. Lagu yang bernuansa kesedihan itu dibalut dengan alunan piano klasik serta gitar akustik yang menyentuh.

"Iya berdua aku sama Irwan Simanjuntak buat aransemennya," kata Bebi Romeo dalam jumpa persnya di Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).

Bebi kemudian menceritakan awal mula dihubungi Angie untuk mengarap proyek lagu tersebut. Rupanya, Angelina Sondakh menciptakan lirik Mengenangmu ketika ia masih mendekam di penjara.

"Jadi ceritanya waktu itu lagi Covid jadi lebih banyak di studio tiba-tiba ada telepon dari Angie. Pokokya di kepalaku berpikir udah pasti minta dibikinin lagu dong. Mau penyanyinya siapa nanti diatur, kata Angie 'nggak nggak mas kita nggak kearah saya, lagunya udah ada, udah di bikin, aku mau mas Bebi yang nyanyi," ujar Bebi Romeo.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/06/205/2721952/terinspirasi-dari-ayahnya-angelina-sondakh-rilis-single-duet-berjudul-setia-M5rayX3IHV.jpg
Terinspirasi dari Ayahnya, Angelina Sondakh Rilis Single Duet Berjudul Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/02/15/386/575932/5794RShLbl.jpg
Angelina Sondakh Jadi Tersangka, RBT Tetap Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/08/15/386/492240/67VhMM6Ptk.jpg
Angie Gandeng Mudjie Massaid Nyanyi di Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/09/24/386/375734/gnp8PZf0FY.jpg
Krisis Lagu Anak, Angelina Sondakh Bikin Buku Lagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/612/3183587//marsha_aruan-NUTj_large.jpg
Gara-Gara Like dari El Rumi, Marsha Aruan Ramai Dihujat Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183515//ariel_noah-Vpmk_large.jpg
Ariel NOAH Akui Tak Pede DM Cewek Duluan, Takut Tak Dibalas
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement