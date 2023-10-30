Angelina Sondakh Rilis Single Mengenangmu, Tunjuk Bebi Romeo Sebagai Penyanyinya

JAKARTA - Aktris lawas sekaligus mantan politisi, Angelina Sondakh, baru aja merilis single berjudul Mengenangmu, pada Senin (30/10/202). Lagu tersebut pun dinyanyikan oleh komposer ternama, Bebi Romeo.

Mengenangmu menceritakan kenangan manis Angelina Sondakh saat masih bersama mendiang Adjie Massaid. Lagu yang bernuansa kesedihan itu dibalut dengan alunan piano klasik serta gitar akustik yang menyentuh.

"Iya berdua aku sama Irwan Simanjuntak buat aransemennya," kata Bebi Romeo dalam jumpa persnya di Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).

Bebi kemudian menceritakan awal mula dihubungi Angie untuk mengarap proyek lagu tersebut. Rupanya, Angelina Sondakh menciptakan lirik Mengenangmu ketika ia masih mendekam di penjara.

"Jadi ceritanya waktu itu lagi Covid jadi lebih banyak di studio tiba-tiba ada telepon dari Angie. Pokokya di kepalaku berpikir udah pasti minta dibikinin lagu dong. Mau penyanyinya siapa nanti diatur, kata Angie 'nggak nggak mas kita nggak kearah saya, lagunya udah ada, udah di bikin, aku mau mas Bebi yang nyanyi," ujar Bebi Romeo.