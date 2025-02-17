Polisi Pastikan Kim Sae Ron Meninggal karena Bunuh Diri

Polisi memastikan Kim Sae Ron Meninggal karena Bunuh Diri. (Foto: Kakao TV)

SEOUL - Kepolisian Nasional Korea Selatan akhirnya merilis keterangan resmi terkait penyebab kematian Kim Sae Ron. Sang aktris dinyatakan meninggal dunia karena bunuh diri.

"Kami meyakini, Kim Sae Ron membuat keputusan ekstrem dengan mengakhiri hidupnya. Tak ada wasiat yang ditinggalkan sang aktris sebelum kematiannya," ujar kepolisian, dikutip dari Korea Herald, Senin (17/2/2025).

Kim Sae Ron Meninggal Dunia karena Bunuh Diri. (Foto: Gold Medalist)

Sebelumnya, Kepolisian Seoul Seongdong sempat menduga sang aktris meninggal dunia karena serangan jantung.

Kim Sae Ron ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Seoul, pada 16 Februari 2025, pukul 16.54 KST. Dengan pernyataan terbaru kepolisian itu, sang aktris menjadi artis Korea terbaru yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri.

Kabar ini sungguh disayangkan mengingat sang aktris tengah mempersiapkan proyek comebacknya ke dunia hiburan. Dia bahkan mengganti nama menjadi Kim Ah Im untuk memuluskan rencana tersebut.*

