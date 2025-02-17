Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Pastikan Kim Sae Ron Meninggal karena Bunuh Diri

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |17:00 WIB
Polisi Pastikan Kim Sae Ron Meninggal karena Bunuh Diri
Polisi memastikan Kim Sae Ron Meninggal karena Bunuh Diri. (Foto: Kakao TV)
A
A
A

SEOUL - Kepolisian Nasional Korea Selatan akhirnya merilis keterangan resmi terkait penyebab kematian Kim Sae Ron. Sang aktris dinyatakan meninggal dunia karena bunuh diri.

"Kami meyakini, Kim Sae Ron membuat keputusan ekstrem dengan mengakhiri hidupnya. Tak ada wasiat yang ditinggalkan sang aktris sebelum kematiannya," ujar kepolisian, dikutip dari Korea Herald, Senin (17/2/2025).

Kim Sae Ron (Gold Medalist)
Kim Sae Ron Meninggal Dunia karena Bunuh Diri. (Foto: Gold Medalist)

Sebelumnya, Kepolisian Seoul Seongdong sempat menduga sang aktris meninggal dunia karena serangan jantung.

Kim Sae Ron ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Seoul, pada 16 Februari 2025, pukul 16.54 KST. Dengan pernyataan terbaru kepolisian itu, sang aktris menjadi artis Korea terbaru yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. 

Kabar ini sungguh disayangkan mengingat sang aktris tengah mempersiapkan proyek comebacknya ke dunia hiburan. Dia bahkan mengganti nama menjadi Kim Ah Im untuk memuluskan rencana tersebut.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174955//olla_ramlan-kCQr_large.jpg
Olla Ramlan Akui 3 Kali Berusaha Akhiri Hidup, Gagal karena 2 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/33/3147192//kim_soo_hyun-MH2T_large.jpg
Apartemen Mewah Kim Soo Hyun Disita Imbas Tak Mampu Bayar Denda Rp35 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135036//kim_soo_hyun-iM2C_large.jpg
Kronologi Kim Soo Hyun Digugat Rp35 Miliar hingga Terancam Bangkrut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135033//kim_soo_hyun-cLyJ_large.jpg
Alasan Kim Soo Hyun Digugat Pengiklan Sebesar Rp35 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/31/33/3127505//kim_soo_hyun-1Gki_large.JPEG
5 Pengakuan Kim Soo Hyun Soal Skandal dengan Kim Sae Ron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/33/3126590//kim_sae_ron-dESN_large.jpg
Surat Terakhir Kim Sae Ron untuk Kim Soo Hyun yang Tak Pernah Terkirim, Isinya Penuh Haru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement