Angie Carvalho Tampil Effortless Bawakan Never Enough, Maia Estianty Beri Koreksi

JAKARTA - Angie Carvalho membuat juri dan penonton tenggelam dalam penampilannya membawakan lagu Never Enough di Spektakuler Show 4 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (17/2/2025) malam.

Lagu yang dipopulerkan Loren Allred itu merupakan OST film The Greatest Showman yang dirilis pada 2017. Angie memamerkan kemampuan musikalitasnya dengan membangun dinamika dengan sangat baik.

Angie Carvalho Tampil Effortless Bawakan Never Enough, Maia Estianty Beri Koreksi. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)

Beberapa improvisasi yang dimasukkan Angie membuat lagu itu terdengar lebih manis. Bahkan, BCL terlihat begitu menikmati penampilan effortless dara keturunan Brasil tersebut.

Walaupun tidak sesempurna minggu lalu, namun BCL jatuh cinta pada penghayatan Angie. “Ada momen di mana kamu hit high note, itu magical banget,” kata sang judges.

Senada dengan BCL, Anang merasa, ekspresi dan bahasa tubuh Angie berhasil menyentuh hatinya. Dia juga memuji kecerdasan Angie memainkan nada.