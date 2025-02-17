Rara Sudirman Bawakan Cinta Sejati dengan Sempurna, Dapat 4 Standing Ovation dari Juri

Rara Sudirman Bawakan Lagu Cinta Sejati dengan Sempurna, Juri Beri 4 Standing Ovation. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)

JAKARTA - Rara Sudirman menjadi peserta pembuka panggung Spektakuler Show 4 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (17/2/2025) malam.

Sesuai tema ‘Original Soundtrack’, Rara menyanyikan lagu Cinta Sejati, OST film Habibie dan Ainun yang dipopulerkan oleh Bunga Citra Lestari (BCL).

Dengan suara lembutnya, Rara Sudirman berhasil mencuri hati para judges. Bahkan, empat juri: Anang, BCL, Maia, dan Rossa memberikan standing ovation untuknya.

“Indah banget ya. Tidak ada unsur BCL-nya dalam penampilan kamu. Apa yang disuguhkan tadi ya murni interpretasi kamu. Hebat! Kamu bisa membuat momen merinding itu ada,” kata BCL.

Tak hanya BCL, Anang Hermansyah juga terpukau dengan penampilan dan suara merdu Rara. Suami Ashanty itu menilai, Rara mengeksekusi lagu Cinta Sejati dengan sangat baik.