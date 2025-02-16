Unik, Nama Panggilan Anak Mahalini dan Rizky Febian Terinspirasi dari Kedua Neneknya

JAKARTA - Mahalini dan Rizky Febian yang baru saja dikaruniai anak pertama. Putri mereka lahir pada 15 Februari 2025, membawa sukacita bagi keluarga besar pasangan musisi tersebut.

Kabar bahagia ini pertama kali dibagikan oleh Rizky Febian melalui unggahan di Instagram. Dalam potret yang diunggah, tampak Rizky setia mendampingi Mahalini saat persalinan berlangsung.

Dalam unggahannya, Rizky juga mengumumkan nama indah yang diberikan untuk sang buah hati: Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian. Meski sudah mengumumkan nama lengkap putrinya, Rizky belum memperlihatkan wajah si kecil kepada publik.

Meskipun Rizky belum mengungkap makna dari nama tersebut, kakak iparnya, Nindy Pricilia, membocorkan arti nama panggilan sang bayi. Nama Selina yang dipilih sebagai nama panggilan ternyata merupakan gabungan dari nama kedua almarhum neneknya, yakni Serini, ibu dari Mahalini, dan Lina, ibu dari Rizky Febian.