Kronologi Kasus Vadel Badjideh hingga Ditetapkan Jadi Tersangka

JAKARTA - Kasus dugaan pelecehan dan aborsi anak dibawah umur yang menjerat Vadel Badjideh menemui babak baru setelah sang dancer ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (13/2/2025) kemarin.

Dikutip dari berbagai sumber, Jum'at (14/2/2025), kronologi permasalahan Vadel Badjideh hingga ditetapkan sebagai tersangka membuat penasaran publik.

Konflik Nikita Mirzani dan Laura bermula usai sang aktris bercerai dengan Antonio Deodola. Laura yang saat itu belajar di Inggris membela mantan ayah sambungnya itu sehingga memicu konflik dengan Nikita.

Kronologi Permasalahan Vadel Badjideh hingga Ditetapkan Jadi Tersangka

Setelah pulang ke Indonesia, hubungannya justru malah makin memanas ketika Nikita tahu sang anak dekat dengan Vadel Badjideh.

Nikita dan Vadel kemudian saling serang di media sosial. Terlebih, muncul kabar bahwa Laura telah hamil dan melakukan aborsi atas ide sang dancer.

Konflik itu akhirnya merambah ke ranah hukum setelah Nikita melaporkan Vadel Badjideh ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 12 September 2024. Vadel Badjideh selaku terlapor dituduh melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur hingga menyuruhnya aborsi.

Nikita kemudian melakukan penjemputan paksa kepada Laura yang memilih selama di Indonesia memilih tinggal di apartemen Kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada 19 September 2024 silam.

Tak sendiri, Nikita melakukan penjemputan Laura didampingi oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P3A).

Setelahnya, Laura dibawa ke salah satu Rumah Sakit di Jakarta untuk melakukan visum. Dia kemudian ditempatkan di Rumah Aman dibawah pengawasan psikolog dan kepolisian.

Lima bulan di Rumah Aman, Laura kembali menggemparkan publik. Dia kabur dari tempat tersebut dan langsung menyambangi kantor Razman Arif Nasution selaku pengacara Vadel Badjideh pada 9 Januari 2025 malam.

Di malam yang sama, Razman kemudian menyerahkan Laura ke Polres Jakarta Selatan karena takut dituduh melakukan penculikan.

Laura mengatakan jika dirinya sudah sangat jengkel dengan perlakuan ibunya. Apalagi, dia mengklaim bahwa Nikita tak pernah menemuinya selama berada di Rumah Aman.

Laura juga mengaku ditempatkan bersama orang-orang yang kurang pantas, seperti pengidap ODGJ hingga HIV.

Mendengar kabar sang anak kabur, Nikita selaku ibu kandung Laura langsung bergegas ke Polres Jaksel. Disana, ia mendapat perlawanan dari Laura yang masih disinyalir mengalami gangguan psikologis.

Nikita juga sempat terlibat percekcokan dengan Razman hingga berujung saling lapor.

Akibat kejadian itu, Laura akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Kramat Jati Jakarta Timur demi mendapat penanganan intensif dari tim dokter terkait kesehatan mentalnya.