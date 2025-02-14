Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Membajak Lewat Situs Ilegal, Admin Anikor Ditangkap Polda Jabar

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |15:45 WIB
Membajak Lewat Situs Ilegal, Admin Anikor Ditangkap Polda Jabar
Membajak Lewat Situs Ilegal, Admin Anikor Ditangkap Polda Jabar. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ sebagai anggota aktif Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), mendukung penuh langkah tegas Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam memberantas pembajakan konten digital.

Baru-baru ini, Polda Jabar berhasil menangkap KS (27), pelaku pembajakan konten yang mengoperasikan situs streaming ilegal Anikor di Tasikmalaya.

Keberhasilan ini merupakan bukti nyata komitmen AVISI dan anggotanya dalam menjaga ekosistem industri kreatif digital yang sehat dan berkelanjutan.

Situs ini sempat beberapa kali mengganti domain akibat pemblokiran dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), namun tetap berhasil menarik lebih dari 300.000 pengunjung dari Indonesia. 

Akibat tindakan ilegal ini, potensi kerugian Vidio diperkirakan mencapai Rp12 miliar. Direktur Siber Polda Jabar, Kombes Pol Resza Ramadianshah menegaskan komitmennya dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan mendukung industri kreatif. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122713/pembajakan_konten_digital-OtSE_large.jpg
AVISI dan AMSI Lawan Pembajakan Konten demi Masa Depan Industri Kreatif Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/206/3108553/fgd_anti_pembajakan-vB9I_large.jpg
Kemenekraf Dukung BPI dan AVISI untuk Perangi Pembajakan Film Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184503//ilustrasi-4zaK_large.jpg
LK21 Haram, Ini 4 Rekomendasi Situs Nonton Tanpa Pakai VPN dan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/16/3184218//ilustrasi-cHRj_large.jpg
5 Rekomendasi Link Alternatif Pengganti LK21 dan IndoXXI, Dijamin Aman dan Legal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/598/3183402//rumah_iblis-aInO_large.JPG
Sinopsis dan Link Nonton Film Horor Rumah Iblis, Eksklusif di VISION+ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/598/3182615//saat_dia_kembali_padaku-Pf27_large.JPG
Kebenaran dan Cinta yang Terungkap di Microdrama Saat Dia Kembali Padaku VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement