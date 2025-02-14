Membajak Lewat Situs Ilegal, Admin Anikor Ditangkap Polda Jabar

JAKARTA - Vision+ sebagai anggota aktif Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), mendukung penuh langkah tegas Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam memberantas pembajakan konten digital.

Baru-baru ini, Polda Jabar berhasil menangkap KS (27), pelaku pembajakan konten yang mengoperasikan situs streaming ilegal Anikor di Tasikmalaya.

Keberhasilan ini merupakan bukti nyata komitmen AVISI dan anggotanya dalam menjaga ekosistem industri kreatif digital yang sehat dan berkelanjutan.

Situs ini sempat beberapa kali mengganti domain akibat pemblokiran dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), namun tetap berhasil menarik lebih dari 300.000 pengunjung dari Indonesia.

Akibat tindakan ilegal ini, potensi kerugian Vidio diperkirakan mencapai Rp12 miliar. Direktur Siber Polda Jabar, Kombes Pol Resza Ramadianshah menegaskan komitmennya dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan mendukung industri kreatif.