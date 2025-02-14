Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Drama Love Scout Raih Sukses, Han Ji Min Digaet Bintangi Efficient Dating for Singles

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |12:25 WIB
Drama <i>Love Scout</i> Raih Sukses, Han Ji Min Digaet Bintangi <i>Efficient Dating for Singles</i>
Love Scout Sukses Besar, Han Ji Min Digaet Bintangi Drama Baru. (Foto: Golden Dew)
A
A
A

JAKARTA - Han Ji Min digaet membintangi drama romantis baru berjudul Efficient Dating for Singles. Hal tersebut dikonfirmasi oleh agensi sang aktris, BH Entertainment. 

“Han Ji Min memang mendapat tawaran tersebut. Namun dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” ujar agensi tersebut dikutip dari Newsen, pada Jumat (14/2/2025). 

Han Ji Min (Golden Dew)
Han Ji Min digaet bintangi drama Efficient Dating for Singles. (Foto: Golden Dew)

Drama Efficient Dating for Singles bercerita tentang perempuan yang berprofesi sebagai hotelier. Dia kemudian mencoba memahami arti cinta sejati setelah bertemu dua pria lewat kencan buta. 

Tawaran tersebut menghampiri Han Ji Min setelah drama Love Scout yang dibintanginya menuai sukses besar. Drama romantis yang tayang di SBS itu sejauh ini menuai rating tertinggi sebesar 11,8 persen.

Drama yang dibintanginya bersama Lee Jun Hyuk itu akan menyelesaikan masa tayangnya di SBS pada Jumat (14/2/2025), pukul 22.00 KST (20.00 WIB).*

(SIS)

