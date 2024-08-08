Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Han Ji Min dan Vokalis Jannabi Resmi Pacaran

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |11:05 WIB
Han Ji Min dan Vokalis Jannabi Resmi Pacaran
Han Ji Min resmi berpacaran dengan vokalis Jannabi. (Foto: nuuz)
A
A
A

SEOUL - Kabar bahagia datang dari aktris Han Ji Min. Bintang Our Blues itu mengonfirmasi hubungannya dengan Choi Jung Hoon, vokalis band indie Korea Selatan, Jannabi.

Hal itu diumumkan sang aktris lewat agensinya, BH Entertainment, pada Kamis (8/8/2024). “Hubungan mereka berkembang menjadi romansa setelah bertemu di program KBS, The Seasons,” ujar agensi itu dikutip dari Koreaboo, Kamis (8/8/2024). 

Aktris 41 tahun itu diketahui menjadi bintang tamu The Seasons, pada Agustus 2023. Kala itu, dia berduet dengan Choi Jung Hoon membawakan lagu For Love (OST drama Our Blues) dari 10CM.

Han Ji Min resmi berpacaran dengan vokalis Jannabi. (Foto: Koreaboo)
Han Ji Min resmi berpacaran dengan vokalis Jannabi. (Foto: Koreaboo)

Sebelumnya, Han Ji Min sempat menghadiri konser Jannabi dan mengaku sebagai penggemar berat band tersebut. Mengetahui sang aktris menyukai karya-karya bandnya, Jung Hoon mengaku sangat tersanjung.

Menariknya, Han Ji Min dan Choi Jung Hoon tak hanya beda ‘genre’. Pasangan ini juga terpaut usia 10 tahun. Sang aktris lahir pada 5 November 1982 yang membuatnya berusia 41 tahun.

Sementara vokalis Jannabi itu lahir pada 10 Maret 1992 dan saat ini sudah berusia 32 tahun. Selamat untuk Han Ji Min dan Choi Jung Hoon.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/206/3113771/han_ji_min-StMj_large.jpg
Drama Love Scout Raih Sukses, Han Ji Min Digaet Bintangi Efficient Dating for Singles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183836//azizah_salsha-sdv3_large.jpg
Ramai Diboikot, Azizah Salsha Rilis Klarifikasi dan Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/33/3183778//na_daehoon-oO8I_large.jpg
Pesan Haru Na Daehoon untuk Anak di Masa Depan: Kalau Saya Enggak Ada Lanjutkan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/33/3183750//boiyen_menikah-tNPR_large.jpg
Boiyen Resmi Menikah dengan Maskawin Logam Mulia 15 Gram dan Uang Rp110 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/33/3183746//boiyen_menikah-YpvW_large.jpg
Selamat, Boiyen Resmi Menikah dengan Rully Anggi Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/33/3183740//angbeen_rishi_dan_adly_fairuz-lE3D_large.jpg
Cerai dari Adly Fairuz, Angbeen Rishi Berharap Bisa Asuh Anak Bersama
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement