Han Ji Min dan Vokalis Jannabi Resmi Pacaran

SEOUL - Kabar bahagia datang dari aktris Han Ji Min. Bintang Our Blues itu mengonfirmasi hubungannya dengan Choi Jung Hoon, vokalis band indie Korea Selatan, Jannabi.

Hal itu diumumkan sang aktris lewat agensinya, BH Entertainment, pada Kamis (8/8/2024). “Hubungan mereka berkembang menjadi romansa setelah bertemu di program KBS, The Seasons,” ujar agensi itu dikutip dari Koreaboo, Kamis (8/8/2024).

Aktris 41 tahun itu diketahui menjadi bintang tamu The Seasons, pada Agustus 2023. Kala itu, dia berduet dengan Choi Jung Hoon membawakan lagu For Love (OST drama Our Blues) dari 10CM.

Han Ji Min resmi berpacaran dengan vokalis Jannabi. (Foto: Koreaboo)

Sebelumnya, Han Ji Min sempat menghadiri konser Jannabi dan mengaku sebagai penggemar berat band tersebut. Mengetahui sang aktris menyukai karya-karya bandnya, Jung Hoon mengaku sangat tersanjung.

Menariknya, Han Ji Min dan Choi Jung Hoon tak hanya beda ‘genre’. Pasangan ini juga terpaut usia 10 tahun. Sang aktris lahir pada 5 November 1982 yang membuatnya berusia 41 tahun.

Sementara vokalis Jannabi itu lahir pada 10 Maret 1992 dan saat ini sudah berusia 32 tahun. Selamat untuk Han Ji Min dan Choi Jung Hoon.*

(SIS)