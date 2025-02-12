Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

MNCTV Suguhkan Kuliner dan Budaya Lewat Series Once Upon a Time in Chinatown

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |20:08 WIB
MNCTV Suguhkan Kuliner dan Budaya Lewat Series Once Upon a Time in Chinatown
MNCTV Suguhkan Kuliner dan Budaya Lewat Series Once Upon a Time in Chinatown. (Foto: MNC Media)




JAKARTA - MNCTV menghadirkan series populer lewat Platinum Original Series Vision+. Kali ini, ada series dokumenter Once Upon a Time in Chinatown yang siap tayang pada 13 Februari 2025, pukul 23.00 WIB.

Series dokumenter ini mengupas tema kuliner yang kental dengan budaya dan sejarah Tionghoa yang ada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Series arahan Sheila Timothy ini didukung oleh Zack Lee.

Series ini menampilkan kuliner-kuliner seperti Lomie, Ketupat Cap Gomeh, Siauw, Bakmie, Nasi Hainam, hingga Kwetiau yang melekat dengan cita rasa masyarakat Tionghoa di Ibu Kota. 

Masing-masing episode Once Upon a Time in Chinatown menyuguhkan cita rasa tiap-tiap tempat kuliner yang mereka datangi. Series ini memberikan kisah inspiratif, kuliner unik, hingga filosofi setiap makanan yang mereka cicipi.

Saksikan series dokumenter Once Upon a Time in Chinatown di MNCTV, pada Kamis, 13 Februari 2025, pukul 23.00 WIB.**

(SIS)

