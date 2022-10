JAKARTA – Once Upon A Time in Chinatown sukses meraih Best Documentary Series Indonesia 2022 oleh Asian Academy Creative Awards. Serial kuliner legendaris Vision+ ini mengangkat nilai historis dan juga inspiratif.

Hary Tanoesoedibjo turut berbahagia atas pencapaian ini. Ia mengucapkan selamat kepada Vision+ yang sudah meraih kesuksesan lewat Once Upon A Time in Chinatown.

“Congrats to Vision+: Once Upon A Time in Chinatown won the Best Documentary Series Indonesia 2022 Award by Asian Academy Creative Awards,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Jumat (28/10/2022).

Once Upon a Time in Chinatown mengikuti perjalanan Tirta Lie dan Zack Lee mengunjungi beberapa restoran legendaris di kawasan pecinan di Jakarta. Mereka membahas seni memasak dan perjuangan yang dihadapi pemilik dalam mengejar bisnis serta impiannya.

BACA JUGA:Nikita Mirzani Ditahan, Anak Diurus ART dan Manajer

BACA JUGA:Anak Nikita Mirzani Sebut sang Ibu Bermuka Dua: Di TV dan Rumah Beda!

Baca Juga: 3 Cara Mudah Kirim Uang ke Luar Negeri

(ltb)